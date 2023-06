Temptation Island 2023, si parte con il botto: la prima coppia ufficiale regala colpi di scena

Temptation Island 2023 al via: ufficializzata la prima coppia del programma. La presentazione conquista già il web.

Temptation Island 2023 torna in onda dopo un anno di pausa. Le registrazioni delle puntate che, salvo cambiamenti dell’ultima ora saranno trasmesse da canale 5 da lunedì 26 giugno, sono attualmente in corso e per scoprire i nomi di tutti i protagonisti sarà necessario aspettare ancora un po’. La formula del programma resta la stessa: coppie in crisi decidono di mettersi alla prova separandosi per qualche settimana e vivendo nel villaggio dei single con l’obiettivo di superare tutte le tentazioni e uscire insieme dal programma.

Un ritorno, quello di Temptation Island, attesissimo al punto che l’annuncio della prima coppia ufficiale che partecipa ha già scatenato l’entusiasmo del web alla luce delle prime dichiarazioni dei due fidanzati che, insieme da anni, sperano di superare una crisi che stanno vivendo.

Gabriela e Giuseppe formano la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2023: ecco chi sono

Le coppie protagoniste di Temptation Island 2023 dovrebbero essere sei. La pagina WittyTv ha pubblicato il video con la presentazione della prima coppia ufficiale. I primi protagonisti del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia si chiamano Gabriela e Giuseppe. Sono fidanzati da sette anni e stanno vivendo un momento particolare a causa di un gesto fatto da Giuseppe che Gabriela ha scoperto.

Nel video di presentazione, Gabriela racconta di aver rinunciato a tutto per amore di Giuseppe. Per non creare discussioni scatenate dalla gelosia di lui, Gabriela spiega di aver rinunciato agli studi, agli amici e ad avere quella parte di vita indipendente che ogni donna dovrebbe avere. Tutto, però, procedeva nel verso giusto fino ad una scoperta che ha fatto crollare il castello di Gabriela.

La ragazza, infatti, nel video di presentazione, racconta di aver scoperto che Giuseppe si è iscritto di nascosto ad un sito di incontri. Una scoperta scioccante per Gabriela che, ora, non sa se ci sono le basi per continuare a portare avanti la relazione dopo sette anni di vita insieme.

La scoperta è arrivata per una disattenzione di Giuseppe che, alla ragazza con la quale stava chattando, ha dato il numero di Gabriela invece del suo. Gabriela, così, dopo aver ricevuto un messaggio su whatsapp dalla ragazza in questione, ha saputo la verità.

La coppia ha già scatenato l’entusiasmo e la curiosità del web che non vede l’ora di vedere come si comporteranno sia Gabriela che Giuseppe nel villaggio dei tentatori e delle tentatrici. Gabriela e Giuseppe riusciranno a superare tutte le tentazioni dando vita ad una nuova favola come quella che stanno vivendo Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo?