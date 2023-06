Ami preparare deliziosi muffin? Smetti subito di spendere decine di euro nei pirottini, con questo segreto da chef li fai tu

I muffin sono tra i dolci più amati da grandi e piccini, cucinarli è una vera gioia, ma spendere per l’occorrente è un problema: i pasticceri usano questo trucchetto per risparmiare.

La loro origine sarebbe da attribuire al 1700, ma la loro popolarità non ha mai accennato a diminuire. Al contrario, i muffin oggi sono più amati che mai. Sarà perché questi piccoli dolci simili ai plum cake ma di forma rotondeggiante sono una vera delizia in qualunque variante . Dalla loro parte infatti, hanno la possibilità di trasformarsi in un delizioso spuntino dolce ma anche salato.

E se i suoi gusti sono infiniti, c’è anche la facilità di preparazione a renderli sicuramente tra le ricette predilette anche dai principianti. Perfetti per una festa, ma anche semplicemente per un momento di dolcezza o una colazione sana e golosa. I libri e i canali che ne spiegano l’esecuzione fornendo spunti tutti da provare sono migliaia e le occasioni per stupire amici e parenti sono tantissime.

Ma in un periodo in cui il carovita continua a pesare sulle spalle, la cucina deve tenere gli occhi bene aperti sul portafoglio. L’obiettivo è sempre, anche godendosi qualche prelibato sfizio, evitare gli sprechi e risparmiare. Chi si diletta spesso alla preparazione dei gustosi muffin sa bene però, che c’è una parte essenziale dell’occorrente che richiede una spesa spesso anche piuttosto ingente: i pirottini. Fortunatamente, c’è un segreto semplice ed efficace per dire addio a questo problema per sempre.

Realizza in casa i pirottini per i muffin: ci metti qualche secondo e risparmi tantissimo

La cucina è una passione bellissima ma, lo sa bene chi se ne intende, spesso anche molto dispendiosa. Una preparazione basica e semplice come quella dei muffin, necessita infatti dei classici pirottini. Si tratta dei cestini in miniatura realizzati in carta, che fungono da contenitore per l’impasto e che lo guidano durante la sua cottura nel forno (all’interno del quale si gonfiano e assumono la tipica forma). Un elemento imprescindibile per la buona riuscita del piatto dunque, ma che molto spesso non è per nulla economico.

Bianchi, colorati, variopinti con fantasie, grandi o piccoli, in commercio se ne trovano di ogni tipo. Si tratta oltretutto, di un prodotto monouso, che funzionerà come decorazione del dolcetto e che finirà poi per essere buttato. Un vero spreco dunque, considerando che ogni confezione che ne contenga una buona quantità può costare anche intorno ai 15 euro. Ma come fare per evitare questo disagio e cucinare dei profumatissimi muffin anche senza comprare i pirottini?

Lo ha mostrato il canale “cookist” di TikTok in un semplicissimo tutorial, in cui ha rivelato un trucchetto economico e facilissimo usato dai pasticceri per risparmiare creando in casa i pirottini da inserire nella teglia con le formine. Tutto ciò che occorrerà sarà della comunissima carta forno, sicuramente già presente in casa. Si dovrà ritagliare un quadratino grande all’incirca 10 x 10 centimetri (la dimensione andrà modulata in base alla larghezza dei fori del tegame). Si piegherà poi per due volte, prima a metà e poi di nuovo.

Si dovrà a questo punto riaprire la carta ed utilizzare le pieghe appena tracciate come guida per effettuare dei tagli, dal bordo verso il centro per circa 3-4 centimetri. Infine non resta che posizionare il quadrato disteso sopra al foro che ospiterà il muffin, facendo poi pressione con un bicchierino di vetro, in modo tale che la carta si adagi sui bordi. Con il cucchiaio si andrà ad inserire al centro l’impasto, che contribuirà con il suo peso a dare forma ai pirottini. Una volta in forno, la carta resterà perfettamente salda al muffin e questo metodo vi avrà fatto risparmiare decine di euro!