Avere una casa sempre profumata è bellissimo, ma non spendere soldi in costosi deodoranti: l’idea geniale dal web

Non c’è niente di più bello che un aroma di fresco e pulito che pervade gli ambienti della casa, ma i profumi fanno spendere tantissimo: con questo trucchetto non li dovrai acquistare mai più.

Un luogo accogliente, quello dove si trascorrono i momenti più rilassanti della giornata. La casa per molti è un vero e proprio tempio, il posto in cui quel poco tempo libero che resta tra gli impegni quotidiani acquista sempre più valore. Forse proprio per questo la passione per il mondo del design si fa sentire, raccogliendo seguaci in tutto il mondo.

D’altra parte, un’abitazione curata nei minimi dettagli è anche piacevole per chi vi giunge come ospite. Sarà sempre una soddisfazione notare che gli invitati ad un pranzo o ad una cena si sentono a proprio agio all’interno della propria dimora. Oltre all’arredamento e agli accessori però, vi è un elemento che non si può trascurare: il profumo.

Agendo su uno dei nostri cinque sensi, l’olfatto, questo aiuta a donare al luogo una particolare atmosfera. C’è chi ama i deodoranti per ambienti e non ne può fare proprio a meno, spaziando tra spray, diffusori, bastoncini, candele o oli essenziali e aroma therapy. Le possibilità in commercio di dare il giusto profumo alla propria casa sono infinite, ma spesso anche molto costose. Fortunatamente con l’idea proveniente dal web si può risolvere questo problema per sempre, non si spenderà più un euro.

Aroma fresco e pulito per settimane senza spendere un euro: l’idea economica che rende la casa un sogno

I profumi per ambienti hanno un duplice vantaggio. Aiutano a fornire un odore di pulito costante e camuffano quelli cattivi che possono provenire a causa dell’aria consumata o del cibo. Dunque per avere delle stanze sempre piacevolmente vivibili, questi prodotti sono davvero irrinunciabili. Ma in un tempo in cui bisogna fare i conti con il carovita incalzante, spesso le prime spese ad essere tagliate sono proprio quelle dedicate ai beni non essenziali. Non è il caso di disperare però, perché se i deodoranti si consumano in fretta e sono troppo costosi, la soluzione è dietro l’angolo.

Come sempre l’idea da provare arriva dal web, questa volta dal seguitissimo canale di “leea687”, che regala ai suoi follower trucchetti per la casa geniali ed economici. Questa volta la TikToker ha rivelato come fa per avere stanze sempre profumate. Tutto ciò che occorrerà sarà un comunissimo panno in microfibra, che dovrà essere arrotolato e inserito all’interno di un deumidificatore. Insieme a questo si dovrà versare dell’acqua, fino a raggiungere quasi l’orlo.

Infine, qualche goccia del proprio ammorbidente preferito che normalmente si utilizza per lavare la biancheria. Non resta che appendere come di consueto l’oggetto al termosifone, che una volta riscaldato consentirà all’acqua di rilasciare poco per volta l’odore. Gli ambienti resteranno così ben deodorati anche per settimane, fino a quando l’acqua non sarà completamente evaporata. Naturalmente è bene tenere presente che questi prodotti sono chimici, pertanto è consigliabile utilizzarli in una minima quantità e arieggiare bene gli ambienti con una finestra. Il gioco è fatto, casa profumata e zero spese extra.