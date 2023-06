Molte donne sbagliano e rischiano grosso: mai usare l’assorbente in questo modo!

È importante avere le informazioni corrette quando si tratta di ciclo mestruale. Durante le mestruazioni bisogna fare così con gli assorbenti!

Le mestruazioni sono una cosa seria. Non vanno assolutamente prese sotto gamba e tutti dovrebbero essere informati a riguardo. Anche se non si è donne bisogna sapere tutte le informazioni necessarie in questo caso. Potrebbe, un giorno, esserci utile saperlo per le nostre figlie e per non essere impreparati quando sarà il loro primo giorno di mestruazioni. Per tutti è quindi necessario sapere in che modo comportarci quando si tratta di ciclo ed avere tutte le informazioni a disposizione.

A prescindere da tutto quanto infatti è utile sapere quanto dura il ciclo, in che modo ci si deve comportare e soprattutto anche quali assorbenti utilizzare e come utilizzarli. Durante il periodo di mestruazioni infatti la sensibilità delle parti intime è un fattore assolutamente da tenere in considerazione. Non si può infatti non tenere in considerazione l’irritazione che si può creare o anche le infezioni. Stiamo pur sempre parlando di gocce di sangue che fuoriescono, per questo motivo bisogna essere assolutamente cauti ed informati su come comportarsi.

In questo caso è bene avere a disposizione tutte le informazioni necessarie che riguardano gli assorbenti ed il modo con cui vanno utilizzati. Scopri quanto segue e fanne tesoro!

Quando hai il ciclo l’assorbente va usato in questo modo. Fallo correttamente!

Quando si tratta della nostra salute intima ci sono molteplici accorgimenti che bisogna avere, qui ne trovi uno davvero molto utile per te. Se invece hai il ciclo, queste regole per gli assorbenti ti saranno vitali!

L’assorbente va cambiato ogni quattro ore. Questa regola è assolutamente categorica e necessaria per il tuo benessere o quello della persona che ha le mestruazioni. Anche se durante quelle quattro ore che sono appena passate avete notato assenza di macchie di sangue e vi sembra tutto perfettamente pulito, bisogna lo stesso cambiare l’assorbente. Questo perché le gocce dovute al mestruo possono essere impercettibili ad occhio nudo e finire lo stesso all’interno dell’assorbente.

In questo caso si potrebbe contrarre quindi qualche grave infezione dovuta proprio alla sensibilità molto alta delle tue parti intime ed il contatto con i batteri che si possono trovare all’interno dell’assorbente. Certo questo comporta un piccolo dispendio economico maggiore, ma purtroppo se non si fa in questo modo durante il periodo di mestruazioni si rischiano maggiori infezioni.

Stessa cosa se si passa del tempo in ufficio o a scuola. Lo stare seduti sempre sulla sedia permette un contatto ancora più diretto fra le parti intime sensibili e i possibili batteri che si possono trovare all’interno o sulla superficie dell’assorbente dopo che anche le gocce impercettibili ci sono cadute sopra.

L’assorbente deve poi essere quello adatto. Ce ne sono di davvero molti tipi, da quelli con le ali a quelli interni. La tipologia di assorbente varia ed è adatta in base alla persona che le usa ed a come si sente più in comfort. Bisogna davvero essere molto attenti su questo!