Sai cosa devi mangiare e bere durante il ciclo per evitare di ingrassare?

Durante il ciclo si prende inevitabilmente peso, ma ci sono dei cibi che si possono mangiare per evitare di ingrassare (cioè di gonfiarsi)!

Molte donne si sentono molto gonfie e pesanti durante il ciclo. In alcuni casi si possono addirittura prendere diversi chili di peso quasi del giorno alla notte!

Bisogna sapere però che questo aumento di peso e di massa corporea è perfettamente naturale e capita a tutte le donne anche se a livelli differenti.

L’aumento di peso corporeo durante il ciclo è dovuto a una serie di conseguenze dei cambiamenti ormonali che il corpo femminile sperimenta.

Durante il ciclo abbiamo livelli di progesterone molto alti che stimolano l’appetito e quindi ci inducono a mangiare di più. Non è un caso infatti che, nella fase premestruale, sperimentiamo un maggiore appetito e tante voglie alimentari, anche di cibo spazzatura, che normalmente non abbiamo.

Inoltre, non appena il ciclo inizia, i livelli di serotonina crollano a causa dell’abbassamento dei livelli di estrogeni. L’abbassamento della serotonina ha pessime conseguenze sul nostro umore. Ci sentiamo abbattute e giù di tono, quindi siamo più portate a “consolarci” con cibi dolci e vaschette di gelato.

Infine non bisogna sottovalutare la fortissima ritenzione idrica che sviluppiamo nei giorni appena precedenti al ciclo. Ovviamente, se mangiamo cibo spazzatura, quindi molto salato, favoriamo la ritenzione e finiamo con il sentirci ancora più grasse e più gonfie.

Quali sono le strategie da adottare per evitare questo piccolo disastro mensile?

Cosa mangiare (e cosa no) per evitare di ingrassare durante il ciclo

Come abbiamo visto i nostri comportamenti alimentari durante il ciclo sono influenzati dai nostri livelli ormonali.

Prima di tutto quindi è fondamentale non sentirsi in colpa se si ha voglia di mangiare di più. Sentirsi in colpa ci fa stressare e il cortisolo (l’ormone dello stress) ci fa gonfiare ancora di più!

Durante i cinque giorni del ciclo mestruale sarà quindi fondamentale bere molta acqua (anche due o tre litri al giorno) per contrastare la ritenzione idrica.

Un’altra strategia intelligente è assumere diuretici per un paio di settimane, cioè quella appena precedente al ciclo e quella del ciclo mestruale. In questo modo aiuteremo il nostro organismo a liberarsi dei liquidi in eccesso.

Sarà fondamentale anche mangiare cibi naturalmente diuretici, quindi finocchi, lattuga, ananas, cocomero.

Per soddisfare la voglia di dolce senza eccedere con le calorie si possono inventare snack golosi ma con un apporto calorico ridotto.

L’ideale è utilizzare lo yogurt bianco freddo di frigo come base per preparare gustose coppe di “finto gelato”. Basterà abbinare frutta come banane e fragole, abbondanti cucchiaiate di yogurt, gocce di cioccolato fondente, fiocchi di cereali per dare un po’ di croccantezza. E se invece si ha proprio voglia di un buon gelato? In tal caso un gelato alla frutta, come i classici fragola e limone, sono perfetti: dissetanti, dolci e poco calorici.

Un’ottima alternativa sono gli smooties e frappè, come quello di mele e avena, perfetto per sgonfiare la pancia.

Naturalmente la voglia di salato si farà sentire: per contrastarla in maniera intelligente si potrà optare per snack salati con meno di 100 calorie che non avranno un impatto troppo negativo sulla dieta.

Infine, per tenere sotto controllo gli sbalzi d’umore ed evitare di riversare sul cibo tutta la nostra infelicità, basta affidarsi a un alleato davvero fondamentale per il nostro benessere durante il ciclo mestruale: gli integratori a base di magnesio.

Ci faranno sentire meno stanche e meno affaticate, stabilizzeranno il nostro umore e ci esporranno molto meno al rischio dei pericolosissimi attacchi di fame incontrollata!