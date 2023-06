Occhi troppo vicini? Ti svelo qual è il make up più semplice per valorizzarli!

Scopri come valorizzare al meglio gli occhi troppo vicini. Un make up semplicissimo donerà al tuo sguardo tutta la carica che gli serve.

Il make up è una delle invenzioni più apprezzate da chi ama valorizzare il proprio viso giocando con colori ed effetti sempre diversi. Di origini molto più antiche di quanto si pensi, questa tecnica è cambiata nei secoli, assecondando le mode ma mantenendo sempre dei punti fermi in grado di dare le basi necessarie per muoversi in piena autonomia.

Spesso, basta applicare un velo di fondotinta e un po’ di mascara per sentirsi al meglio. Altre volte si può aver voglia di fare qualcosa di più al fine di valorizzare il proprio viso e di camuffare eventuali difetti. Dopo aver visto come truccare gli occhi piccoli, scopriamo quindi qual è il make up giusto per quelli troppo vicini. Il risultato ti sorprenderà dal primo giorno!

Il make up giusto per valorizzare occhi troppo vicini

Partiamo dal presupposto che degli occhi molto vicini non sono da considerare come un difetto. Offrono infatti uno sguardo particolare e rappresentano un vero e proprio tratto distintivo che dona originalità e che rende indimenticabili. Detto ciò, se proprio non ti piacciono puoi sempre agire per migliorarne l’aspetto. E tutto andando a lavorare proprio sul make up degli occhi. Dopo aver steso il fondotinta e realizzato la tua base dovrai infatti puntare tutto sulla zona degli occhi. Per un buon risultato un trucco è quello di rendere luminosa la parte che va dall’angolo interno dell’occhio al naso. Per farlo ti basterà usare un illuminante o un ombretto chiaro.

Fatto ciò potrai passare alla matita o all’eyeliner che dovrai applicare a partire dal centro dell’occhio e andando verso l’esterno. Una coda più lunga (ancor meglio se sfumata) darà l’illusione di occhi più distanti tra loro oltre che, ovviamente, più grandi. Ora è il turno del mascara con il quale dovrai insistere sempre nella parte esterna degli occhi.

Una volta sistemati gli occhi dovrai pensare alle sopracciglia che, come saprai, donano molto allo sguardo. Il trucco, in questo caso, sta nell’allungare le sopracciglia verso la parte finale (sopratutto se corte) e sfoltirle al centro (sopratutto se l’attaccatura è molto vicina). Agendo in questo modo potrai ottenere degli occhi visivamente più grandi e distanti tra loro. Cosa che andrà a risolvere il problema degli occhi troppo vicini. Seguendo questi trucchi potrai vivere al meglio la tua immagine allo specchio e sentirti più bella ce mai. Il tutto con pochissimi sforzi.