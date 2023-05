Occhi piccoli? Truccali così e ammira la differenza!

Scopri come rendere gli occhi piccoli molto più grandi ed intensi. Con le giuste dritte il tuo make up non sarà più lo stesso.

Il make up nasce per migliorare gli aspetti del viso, enfatizzare lo sguardo, ingrandire le labbra e far sentire, in generale, più belle e sicure di sé. Con l’aiuto di pochi cosmetici è quindi possibile cambiare alcuni aspetti del proprio viso dei quali non si è pienamente soddisfatti, rendendoli al contempo più in linea con le proprie esigenze.

Un esempio sono gli occhi piccoli. Quando si ha la sensazione di avere questo “difetto”, un buon trucco può cambiare le cose in modo davvero unico.



Dopo aver visto come rendere più lunghe e grandi le labbra piccole, oggi ci occuperemo degli occhi al fine di carpire i segreti del make up per farli apparire più grandi.

Il make up giusto per ingrandire gli occhi piccoli

Se quando ti guardi allo specchio ti fissi sempre sugli occhi e su quanto siano piccoli, poco importa se il problema esiste davvero o solo una tua idea, il miglior modo per risolverlo è quello di lavorare con il trucco al fine di raggiungere il risultato in grado di farti sorridere. Perché ognuna di noi ha un suo ideale di bellezza che può perseguire semplicemente migliorando ciò che si può ed imparando ad accettare il resto. Nel caso degli occhi piccoli, il trucco sta nel capire come agire con il make up al fine di ottenere dei risultati che siano in grado di ingrandirli.

Il primo step è illuminare

Portare luce ad una parte del viso aiuta a porvi tutta l’attenzione e a farla apparire più grande. Nel caso di occhi piccoli, a prescindere dalla loro forma, è quindi importante lavorare sulle palpebre andando ad applicare una matita bianca sulla rima inferiore. In questo modo si otterrà subito un effetto ingrandente che si rifletterà su tutto l’occhio. Ci sono persone che preferiscono usare questo metodo anche sulla rima superiore. In genere, però, quella inferiore basta a donare un effetto naturale e più realistico.

Giocare con matita o eyeliner

Applicare l’eyeliner o la matita è molto utile in quanto consente di allungare le linee naturali degli occhi facendoli apparire più grandi. Inoltre, tracciare una linea spessa donerà maggior grandezza agli occhi e porterà ad avere uno sguardo molto più profondo. Esattamente ciò che serve per poter godere di occhi che saranno visibilmente più grandi e che risponderanno al tuo desiderio.

Usare sempre il mascara

Anche il mascara può fare la differenza. Andando ad infoltire e allungare le ciglia è infatti possibile donare la giusta profondità allo sguardo. L’occhio, inoltre, apparirà naturalmente più grande in modo davvero semplice e naturale. E tutto senza fare la minima fatica.

Queste tre semplici regole sono in grado di far apparire i tuoi occhi piccoli molto più grandi. E tutto in modo perfettamente naturale e con un risultato che ti farà sentire bellissima e sempre al top!