Antonella Fiordelisi: dolci parole per il suo Edoardo, lui lancia una frecciatina agli haters

Antonella Fiordelisi spiazza con delle inaspettate parole sul fidanzato Edoardo Donnamaria mentre lui lancia una frecciatina agli haters.

Antonella Fiordelisi non riesce a non pensare e a non parlare del fidanzato Edoardo Donnamaria di cui è sempre più innamorata al punto che, di fronte ad una domanda generica, lei si lascia andare a parole bellissime nei confronti del fidanzato. Allo stesso modo, Edoardo che, anche durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha dimostrato di saper non cedere alle provocazioni e di riuscire ad ignorare le critiche, di fronte ai commenti degli haters che tirano in ballo la sua Antonella, perde la pazienza e sbotta.

Antonella ed Edoardo formano non solo una coppia bellissima e super affiatata, ma anche una squadra perfetta, pronta a supportarsi e a difendersi contro tutto e tutti ed è ciò che ha fatto Edoardo che, rispondendo ad alcune domande degli haters ha lanciato una frecciatina clamorosa di fronte a chi, a distanza di sei mesi dall’inizio della sua storia con Antonella, continua a mettere in discussione i sentimenti di entrambi.

Antonella Fiordelisi: “Edoardo è la cosa più bella”

Sotto l’ultimo post in cui sponsorizza un brand continuando a lavorare come influencer dopo il grande successo della capsule di gioielli “The Queen Scacco matto”, Antonella ha risposto alle domande di alcuni fan che, tra le tante cose, le hanno chiesto la cosa più bella che le è capitata da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Nonostante la domanda generica, Antonella parlato espressamente del suo Edoardo con cui convive a Milano.

“La cosa più bella che mi è successa da quando sono uscita dalla Casa del Gf Vip? Vedere quanto Edoardo sia premuroso nei miei confronti. Mi supporta in tutto. Siamo due cuori divisi e non riusciamo a stare per più di tre giorni separati. Il gesto più bello che ho ricevuto? Un bigliettino che per privacy non posso far vedere”, le parole di Antonella che, alla domanda su come si vede tra due anni, ha risposto con l’emoticon di una famiglia lasciando intendere di voler costruire qualcosa di importante con il fidanzato.

Edoardo, invece, di fronte alla domanda di un hater che ha insinuato che porti avanti la relazione con Antonella per hype, ha lanciato una frecciatina al veleno.

“Mi è stato riferito anche di persone che, se potessi parlare…Anzi, quando parlerò. Perché, ve lo dico, prima o poi le pal** esplodono. Persone che mi sono state molto vicine e hanno detto delle cose del genere. Ora, ho due opzioni per questa cosa: o sei cretino, perché mi hai visto quindi sei cretino, oppure sei in malafede, sei invidioso, ti stiamo antipatici e tante altre cose. In quel caso si può anche capire. Sei un poveraccio”.

Edoardo, poi, ha risposto con ironia a che mette in dubbio l’evidente e indiscutibile bellezza della fidanzata.