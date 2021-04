Trucco labbra asimmetriche, piccole o troppo grandi: i segreti per correggere ogni problematica

Labbra asimmetriche, troppo sottili o troppo carnose. Scopriamo tutti i modi di correggerle con il makeup.

Le labbra ma soprattutto il nostro sorriso sono un importante biglietto da visita a cui tutte le donne tengono in modo particolare. Nel desiderio di tutte infatti vi sono labbra ben definite e carnose perfette da truccare anche soltanto con un semplice gloss. Nella maggior parte dei casi però, le labbra si presentano non proprio perfette, soprattutto per quel che riguarda la loro forma.

Esistono labbra troppo fine, troppo carnose, asimmetriche o troppo piccole, di cui spesso si è stanche e che si vivono come una problematica estetica da risolvere, in modo più incisivo con l’intervento di un professionista o in modo più semplice e quotidiano con il makeup. Scopriamo il modo giusto e i prodotti perfetti per correggere la forma delle nostre labbra naturali.

Labbra asimmetriche: come correggere difetti di forma e linea con il makeup

Il potere del makeup ci viene incontro in diverse problematiche sia per quanto riguarda il viso che nello specifico per le labbra. Le labbra naturali infatti difficilmente si presentano di forma e linea perfetta, al contrario risultano essere nella maggior parte dei casi asimmetriche e bisognose di una piccola correzione.

Sono diverse le tipologie di labbra asimmetriche, forme naturali che con un piccolo tocco di makeup al punto giusto ritroverebbero equilibrio e definizione in pochissimi passaggi.

Le principali tipologie di labbra da correggere

Queste le principali asimmetrie che si possono presentare sulle labbra naturali, tutti piccoli difetti e asimmetrie e come si possono facilmente correggere con il makeup, ma vediamole nello specifico:

1- Labbro inferiore più sottile del superiore

Il labbro inferiore si presenta più sottile del superiore. In questo caso sarà possibile correggerlo andando ad ingrandirlo leggermente rendendolo equilibrato rispetto al labbro superiore.

2- Labbra ovali

Le labbra ovali si presentano perfettamente simmetriche ma mancanti di arco di cupido, che andrà ridisegnato con l’aiuto del makeup. In questo modo le labbra riacquisteranno dinamismo nella forma e il labbro superiore apparirà decisamente più definito.

3- Labbro superiore più sottile dell’inferiore

Il labbro superiore si presenta più sottile di quello inferiore. Anche in questo caso, basterà ridisegnarlo regalandogli del volume in più tanto da renderlo equilibrato con quello inferiore.

4- Labbra all’ingiù

Le labbra che naturalmente tendono verso il basso non sono affatto così rare e necessitano di un’operazione di makeup per essere corrette e ridisegnate.

5- Labbra fine

Le labbra fine sono simmetriche ma necessitano di essere ingrandite e il makeup in questo caso risulta essere uno strumento efficace e semplice da applicare. Basterà ridisegnare il contorno leggermente esterno a quello naturale.

6- Labbra troppo carnose

Anche le labbra carnose si presentano perfettamente simmetriche ma in alcuni casi, necessitano di essere contenute nella forma e in modo semplice, ridisegnandone il contorno leggermente all’interno rispetto a quello naturale.

7- Labbra piccole

Le labbra piccole andrebbero corrette allungandone e allargandone in modo armonioso forma e linea. Lo si potrà fare con i giusti prodotti di makeup.

8- Labbra irregolari

Le labbra irregolari si presentano in modo diverso rispetto al contorno dello stesso labbro, la parte destra diversa dalla sinistra o viceversa. Anche in questo caso basterà ridisegnare il labbro in modo simmetrico con l’aiuto del makeup.

->>LEGGI ANCHE: Come scegliere il rossetto giusto per ogni tipologia di labbra

Labbra asimmetriche: come correggere la forma e la linea delle labbra naturali con il makeup

Correggere la forma e la linea delle labbra naturali con il makeup non sarà affatto difficile a patto che la cosa risulti molto naturale e realizzata con prodotti di makeup dai colori nude e quanto più simili al colore naturale delle labbra.

Il correttore, sarà uno degli alleati più importanti in questo tipo di correzione perché andrà a neutralizzare la linea da correggere per poterla poi ridisegnare con una matita contorno labbra dai toni nude e possibilmente dal finish opaco e a lunga tenuta.

Anche le tinte labbra opache e a lunga tenuta aiuteranno a riempire le labbra creando una colorazione nude naturale in perfetta tinta con la tonalità del contorno. Per donare volume a labbra troppo piccole o sottili, dopo averle ridisegnate con un contorno labbra nude, saranno le texture lucide a farle sembrare più carnose.

Con la matita si potrà ridisegnare il contorno delle labbra per ingrandire, rimpicciolirle e renderle perfettamente simmetriche, ma si potrà anche andare a correggerne la linea allungandole e correggendone una naturale curvatura verso il basso.

Basterà neutralizzare perfettamente il contorno, in particolare gli angoli esterni e andare a ridisegnarli.

Ecco un esempio di come ridisegnare le labbra e renderle più carnose con il makeup in un video tutorial della beauty vlogger Cheryl Pandemonium.

Se invece si vuole effettuare un vero e proprio contouring labbra, ecco come realizzarlo con le indicazioni di Adriana Spink!

Il segreto più importante per imparare a correggere le asimmetrie, la forma e la linea delle labbra? Quello di provare e riprovare davanti allo specchio fino ad ottenere un effetto naturale e piacevole.