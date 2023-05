Quando la pila è scarica, la prepari in casa tua: incredibile, risparmi e funziona davvero!

Il momento in cui ci si accorge di avere una pila scarica è sempre una gran seccatura: non c’è bisogno di correre a comprane una nuova, si può realizzare in casa con questo metodo geniale.

Nella vita di ogni giorno sono sempre tantissime le piccole “battaglie domestiche” a cui si va incontro. Gli impegni e lo stress finiscono per accumularsi, tanto da non lasciare il giusto tempo da dedicare neppure alle necessità principali. Ma prima o poi, il momento di godersi qualche ora di puro relax di fronte ad un film o a una serie tv finalmente arriva. Peccato che sarà proprio quello in cui si farà la scoperta più seccante: la pila del telecomando scarica.

A livello tecnico, si tratta di un piccolo ma potentissimo dispositivo in grado di convertire l’energia chimica in energia elettrica, attraverso una reazione di ossidoriduzione. Ma più semplicemente, la pila è quell’oggetto magico che ci permette di utilizzare tutti i piccoli elettrodomestici e apparecchi senza fili che abbiamo a disposizione in casa.

Un vero disagio dunque, accorgersi sul più bello che ha perso le sue funzionalità e che dunque, non ci consentirà di portare a termine la semplice azione che ci eravamo preposti. Con il carovita che è sempre più presente, oltretutto, ai tempi di oggi è fondamentale tenere a bada il portafoglio e proprio per questo, spesso si finisce per attendere l’ultimo segnale di vita delle pile prima di riacquistarne di nuove. Ma come poter risolvere il problema quando ne manca qualcuna, senza correre a comprarle? La risposta del web è sorprendente.

Con questo trucco geniale sostituisci la pila a costo zero: provalo e ti stupirai

Quando si tratta di ingegnarsi per risolvere i più comuni problemini quotidiani, le soluzioni talvolta si trovano proprio sotto agli occhi. Fortunatamente però, ci sono le più seguite blogger della rete, che intervengono suggerendo idee brillanti e spesso sconosciute tutte da provare. Sarà capitato a tutti di trovarsi di fronte ad una pila scarica, proprio quando serviva urgentemente. Oltretutto capita anche che, quando questi dispositivi non sono di buona qualità, la loro durata sia veramente scarsa. E quando invece le batterie ci sono tutte, ma ne manca una sola?

Grazie al canale TikTok della brillante “leea687”, è possibile risolvere per sempre questo disagio, risparmiando e facendo funzionare immediatamente le apparecchiature a pile. Come suggerisce l’esperta di trucchi casalinghi, tutto ciò che occorrerà sarà della semplicissima carta stagnola. Se nel telecomando (o in qualunque altro elettrodomestico a batterie), sono presenti e funzionanti tutte le pile, ma ne serve ancora una che è ormai scarica o che non si ha a disposizione, sarà sufficiente prendere la carta di alluminio e tagliarne una striscia.

Arrotolandola su sé stessa sul lato corto e compattandola con le mani, si dovrà preparare un piccolo pezzo simile alla dimensione e alla forma della pila che occorre. Non resta a questo punto che inserirla insieme alle altre nell’apposito spazio, mettendo poi in funzione il dispositivo. Pronti ad assistere alla magia? Incredibile ma vero, la stagnola fungerà da sostituzione della pila mancante e permetterà di continuare ad usare il telecomando o l’apparecchio di cui avevate bisogno praticamente senza spendere un euro!