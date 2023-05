Con questa idea geniale non spendi un euro e risolvi un problema di ogni giorno: ti bastano dei libri vecchi!

Non buttare i libri già letti e rovinati, li puoi riutilizzare per la casa donando loro una nuova vita: un trucchetto incredibile ti salverà da un problema molto comune.

La casa è il piccolo regno in cui ognuno può esprimere se stesso attraverso gli oggetti che lo circondano. C’è chi, nella vita, non può proprio resistere al fascino della lettura. Un piccolo momento di piacere che col tempo è andato via via perdendosi, a causa dello stress quotidiano ma, soprattutto, del diffondersi della tecnologia. Per i veri appassionati però, sfogliare le pagine su un tablet o su un dispositivo non è di certo la stessa cosa che entrare in contatto con un libro “in carne e ossa”.

Un amore che ancora i nostalgici nutrono comprando e accumulando questo oggetto, che per i più fortunati trova posto in ampie librerie. C’è anche chi però, una volta terminata la lettura, finisce per accatastare i libri usati in un angolo della casa, in cui inevitabilmente finiranno per rovinarsi con il passare del tempo. Arriverà prima o poi, il momento di una bella “pulizia”, in cui la carta stampata rischierà di finire nell’immondizia.

Ma ai tempi di oggi, il riciclo è un tema sempre all’ordine del giorno. Oltre al valore culturale insito in essi, i libri sono un vero tesoro di carta, che non merita assolutamente di essere gettato senza pensarci due volte. Ma come si potrebbero riutilizzare? Una domanda che forse molti si sono già posti, senza però giungere ad un’idea soddisfacente. Dal web è arrivata la trovata geniale che permetterà di dare nuova vita a questi oggetti, risolvendo allo stesso tempo un piccolo problema quotidiano.

Trasforma così i tuoi libri vecchi: ti basta un attimo è risparmi su un acquisto per la casa

In un mondo in cui lo spreco è sempre più dannoso e in cui il carovita pesa sulle spalle degli italiani, è sempre bene cercare di riutilizzare ciò che si ha in casa sfruttandone tutte le possibili potenzialità. É quello a cui ha pensato la seguitissima blogger “leea687“, che nel suo canale TikTok dispensa consigli casalinghi imperdibili. Che cosa si può fare dei libri vecchi e non più utilizzati? Sicuramente non buttarli via, visto che possono trasformarsi in un oggetto utilissimo nelle vostre cucine.

Quante volte capita di aver bisogno di un contenitore in cui tenere in ordine i coltelli? Certamente, in commercio se ne trovano a centinaia, ma il loro prezzo non è spesso dei più accessibili. Non c’è bisogno dunque, di affrontare una spesa inutile, quando basterà prendere dalla cantina proprio quei libri inutilizzati che si pensava di gettare. Sarà sufficiente procurarsi un nastro piuttosto largo, con cui fermare, uno accanto all’altro, almeno 4 o 5 libri (in base alle necessità).

Una volta creato un bel fiocco e tirato bene il nastro per tenere ben saldi i libri, basterà infilare in verticale i coltelli tra le pagine dei libri. Una volta posizionato il nuovo portaoggetti nel punto desiderato, questo diventerà un bellissimo elemento decorativo e di design, che fornirà alla vostra cucina un fascino mai immaginato. L’ideale per chi ama lo stile vintage e retrò e per chi, nel suo arredamento, segue l’ispirazione ‘boho-chic‘. Un tocco di bellezza che lascerà tutti ammirati, consentendovi di riciclare al meglio! Chi ci aveva mai pensato?