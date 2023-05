Rischi di perdere tutti i soldi dal tuo conto, basta un solo click e sei fregato: evita la truffa così!

Con un solo click ti tolgono tutto, puoi perdere ogni cosa e darla ad altri. Evita la truffa in questo modo semplice e facile!

Con l’avvento delle nuove tecnologie ogni volta nascono metodi nuovi di truffa. Purtroppo esistono e andiamo difesi da queste trappole così profonde che possono fare danni non solo a noi stessi ma anche a tutti quelli che ci circondano. Purtroppo la minaccia è davvero fin troppo seria per essere sottovalutata e presa sotto gamba.

In un attimo il nostro conto in banca potrebbe essere prosciugato fino allo zero proprio perché magari abbiamo cliccato qualcosa di sbagliato nel momento sbagliato. Un fulmine a ciel sereno che rovina tutto quanto in una frazione di minuto. Un vero shock da cui poi riprendersi molto lentamente.

Purtroppo queste cose non ammettono ignoranza. Non si può dire di non averlo saputo o che magari quella tecnologia non era nelle nostre corde. Quando succede non ci sono santi a cui appellarsi, bisogna poi solo denunciare e sperare che la giustizia faccia il suo corso. Non è però mai del tutto scontato, ci sono alcune truffe che sono poi impossibili da risolvere. Hai bisogno di conoscere quanto segue. Queste informazioni ti saranno vitali. Prova a fare così e andrai benissimo su internet!

Evita la truffa in questo modo. Non lasciarti fregare da un click!

Le truffe sono proprio dietro l’angolo e bisogna fare sempre massima attenzione. Qui puoi trovare alcuni consigli per stare in sicurezza. Quanto segue sono informazioni davvero molto utili per la tua sicurezza online.

La nuova frontiera delle truffe è quella dei QR code. Molti truffatori infatti inviano dei QR code con delle scuse. Una volta inquadrato il QR code potrebbero tranquillamente prendere i soldi dalle carte associate all’account e naturalmente azzerare il conto o togliere cifre dal conto facendovi pagare delle commissioni truffe.

Non solo. A causa della truffa dei QR code potrebbero esserci anche delle truffe di dati davvero molto pesanti. I QR code potrebbero portarvi ad accedere a delle pagine in cui dovreste poi riempire le caselle con i vostri dati. Altrettante volte possono esservi inviate delle email con dei QR code risalenti a delle raccomandate che dovete ricevere e che invece sono truffe. Riempite coi vostri dati questa presunta raccomandata ed ecco che avviene la truffa.

Bisogna ricordarsi ogni volta che non esistono raccomandate che non siano già state notificate. Non esistono informazioni che dovete ricevere di cui non avete avuto o effettuato richiesta precedentemente secondo canali ufficiali.

Ovviamente bisogna poi ricordarsi che non esistono soldi che vengono regalati online tramite estrazioni a sorteggio o cose del genere. Nessuno offre e regala soldi online senza intenti malevoli. Soprattutto se stiamo parlando di completi sconosciuti che ci scrivono o inviano un codice nel mezzo del nulla e senza averli mai sentiti prima.

Attenzione infine agli adescamenti. Ci sono persone che scrivono e inviano richieste e link solo per ricevere soldi in cambio. Sembrano amichevoli ma in realtà ci stanno parlando solamente per trovare i dati delle nostre carte e fregarci i soldi. Bisogna fare la massima attenzione!