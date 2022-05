Kit di videosorveglianza domestica: vivere sereni è possibile con la sicurezza in tasca

Nell’era del pieno trionfo della digitalizzazione e della domotica non è troppo chiedere spazi privati altamente protetti con sistemi intelligenti, come i kit di videosorveglianza.

La microcriminalità è sempre esistita e ha registrato un notevole aumento dopo lo scoppio della pandemia. La conferma arriva dai dati statistici: al primo posto troviamo reati di furto e rapina, seguiti da irruzioni, incendi e altre attività illegali. I principali epicentri? Le grandi città e i capoluoghi, ma i furti non risparmiano anche le cittadine e i paesi più circoscritti.

Vivere sereni oggi è possibile, anche grazie ad una telecamera collegata a cellulare In piena epoca del Web 3.0 e delle sue potenzialità, risulta davvero inconcepibile una vita senza commodities garantite dal digitale. Tra le richieste più impellenti della comunità internazionale spicca l’opportunità, e il privilegio, di poter vivere o lavorare con tranquillità all’interno del proprio ambiente privato o commerciale. Svolgere le mansioni quotidiane domestiche o lavorative con la mente libera da ansie esterne, come potenziali irruzioni da parte di ladri o malviventi, è un passo avanti per poter aumentare la qualità delle proprie giornate.

Vivere sereni è possibile. Tutt’altro che un ossimoro, questa possibilità è oggi più che mai garantita dalla stretta interconnessione tra il piano fisico e quello digitale. Tale connubio, sostenuto dalle potenzialità del web e dall’evoluzione dell’informatica e della tecnologia, consente al giorno d’oggi di sentirsi protetti ovunque.

La sicurezza è oggi in tasca, nel vero senso della parola, attraverso una telecamera collegata al tuo cellulare. È questo il vantaggio di un kit di videosorveglianza valido e sicuro.

Il kit di videosorveglianza Verisure

Tra i migliori marchi di kit di videosorveglianza in circolazione, rientra la strumentazione ad alto livello di Intelligenza Artificiale (IA) promossa da Verisure. Da anni l’azienda leader nel settore della videosorveglianza domestica garantisce sicurezza nelle case e negli esercizi commerciali, con apparecchiature innovative e all’avanguardia.

Con Verisure la sicurezza diventa davvero a portata di click e non importa dove sei: è sufficiente un’applicazione sul dispositivo mobile per monitorare h24 – 7/7 i tuoi spazi interni ed esterni. Il vasto catalogo Verisure offre dispositivi di alta qualità e di ultima generazione: tra questi spicca la tecnologia avanzata del kit di telecamere intelligenti HD firmate Arlo. Queste telecamere, unite al servizio di monitoraggio e intervento della Centrale Operativa Certificata Verisure, sono state elette prodotto dell’anno 2022*. Caratteristiche del kit di videosorveglianza Verisure

Essenziale per prevenire spiacevoli eventi, quali irruzioni, furti o rapine, il kit di videosorveglianza presenta numerosi vantaggi. Tra le sue più spiccate qualità rientra l’integrazione del sistema allarme Verisure, opzione che rende il servizio efficace e affidabile in tempi di tempestività e competenza. In caso di furto, l’impianto di videosorveglianza Arlo è in grado di comunicare con la Centrale Operativa Verisure per una sicurezza rapida e costante.

Altre caratteristiche dello strumento ad alta Intelligenza Artificiale risiede nella garanzia di perfetta funzionalità in ogni circostanza. Un’immagine chiara e nitida è assicurata anche di notte, grazie all’elevata qualità visiva del prodotto e al riflettore a led per un’ottima definizione dei colori. Ogni monitoraggio è garantito h24 – 7/7 dalla Centrale Operativa. E anche per il cliente è possibile guardare le registrazioni e le riprese live grazie all’App My Verisure Italia e Arlo. I clienti Verisure possono contare anche sull’offerta di archiviazione video illimitata di 30 giorni in Cloud privato.

Oltre al rilevamento intelligente e all’ampia visione angolare (130°), il kit di videosorveglianza integrato con il sistema d’allarme risulta vincente anche in termini di resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, per una sicurezza a lungo termine e durevole nel tempo.L’intelligenza Verisure si spinge oltre. Nulla sfugge all’occhio del kit. Le telecamere sono intelligenti: inviano solo notifiche utili, ad esempio relative alla zona selezionata. In più sanno riconoscere animali, persone e pacchi.. In breve, con i dispositivi Verisure la sicurezza diventa a portata di mano e i falsi allarmi sono ridotti al minimo.

Per ulteriori maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito e richiedere un preventivo gratuito. Vivere sereno è possibile se sai davvero a chi rivolgerti: scegli Verisure per una protezione vera e di qualità.

*Ricerca su 12.000 consumatori svolta da IRI, su selezione di servizi venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat Servizi Sicurezza