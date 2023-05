Mangi spesso lo yogurt? Ti svelo come risparmiare rendendolo al contempo più sano e goloso!

Se mangi lo yogurt quotidianamente, hai modo di farlo risparmiando e ottenendo spuntini più sani. Ti svelo come fare!

Tra gli alimenti più comuni ma i cui prezzi tendono sempre al rialzo, ci sono gli yogurt. Da quelli alla frutta, a quelli con aggiunta di muesly o biscotti, questi prodotti si trovano in tantissime versioni. Ci sono infatti sia quelli senza zucchero che con dolcificanti, con tanti o pochi grassi, in versione proteica o normale e con novità che escono praticamente ogni giorno. Il problema è che pur trattandosi di un alimento adatto a chi è a dieta e al contempo goloso, lo yogurt tende a costare anche molto, sopratutto se con svariate aggiunte.

Un problema che può diventare esoso se si vive in una famiglia in cui tutti lo mangiano o se se ne consuma anche solo una porzione al giorno. Per fortuna, esiste un trucco molto semplice che ti consentirà di risparmiare ottenendo al contempo un prodotto più sano ed in grado di farti star meglio. Dopo aver visto perché tutti scelgono di mangiare almeno uno yogurt al giorno, scopriamo quindi come farlo in modo da ottenere un risparmio nel suo acquisto.

Come risparmiare nell’acquisto dello yogurt

Che tu sia un’amante degli yogurt proteici e fit o di quelli con aggiunta di frutta o con gusti particolari come quelli al caffè, al pistacchio, o alla vaniglia, di sicuro sai bene quanto ogni confezione (a prescindere da quanto sia grande) abbia spesso un costo eccessivo. Eppure, esiste un modo per non rinunciare al tuo spuntino preferito rendendolo al contempo più sano. Per risparmiare, infatti, ti basta infatti acquistare del semplice yogurt bianco senza zucchero e senza grassi (se segui un percorso fit potrai optare per quello greco) e aggiungere da sola ciò che desideri.

Ecco, quindi, che per un ottimo yogurt al caffè ti basterà aggiungere del caffè solubile allo stesso e mescolare con forza, aggiungendo se lo desideri un pizzico di miele. Se ami quelli alla frutta potrai aggiungere la stessa frullata o a pezzi e variare di volta in volta in base alle tue esigenze. Lo stesso si può ovviamente fare con yogurt al pistacchio, al cioccolato e a tutto quel che ti verrà in mente. Anche i biscotti e muesly potranno essere aggiunti in un secondo momento, offrendoti un sapore più pieno e fresco. Agendo in questo modo, noterai come la spesa risulterà decisamente inferiore. E come si abbasserà maggiormente se al posto delle monoporzioni opterai per i chili di yogurt da preparare di volta in volta. A fine mese il risparmio sarà tale da farti adorare questa nuova possibilità.

Cosa che potrai portare avanti anche se sei solita consumare lo yogurt quando sei fuori. Ti basterà, infatti, realizzare quello che preferisci e inserirlo in una scatolina per alimenti e portarlo con te proprio come sei solita fare con quello che mangi tutti i giorni. Insomma, con un solo cambiamento potrai ottenere yogurt sicuramente più sani, molto più buoni e sopratutto economici al punti da non rappresentare più alcun problema. Comodo, no?