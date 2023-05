Anna Tatangelo pazza d’amore: la dedica a Mattia Narducci lascia senza parole

Anna Tatangelo smentisce i rumors sulla presunta crisi lasciandosi andare ad una dedica per il fidanzato Mattia Narducci che ha spiazzato.

Anna Tatangelo smentisce tutti i gossip con una speciale dedica d’amore. Dopo la fine della storia con Livio Cori, la cantante ha cominciato una storia con il modello Mattia Narducci. Dopo essere usciti allo scoperto, da qualche settimana, i due non si sono più mostrati insieme scatenando così i rumors su una presunta crisi di coppia. A smentire tutto è stata la stessa Tatangelo che, nel giorno del compleanno di Narducci, si è lasciata andare ad un gesto plateale nei suoi confronti.

Sempre bellissima e in splendida forma, la Tatangelo non si nasconde più e scrive una dolcissima dedica al fidanzato Mattia Narducci che continua a mantenere una certa riservatezza sul loro rapporto.

La dedica di Anna Tatangelo a Mattia Narducci per il compleanno

Con la foto di un bacio e una dolce dedica, Anna Tatangelo non solo ha augurato buon compleanno al fidanzato, ma ha messo a tacere tutti i rumors che volevano la storia in crisi. “Happy Birthday”, ha scritto la cantante augurando buon compleanno al modello che oggi ha compiuto 26 anni. Un dolce e tenero gesto quello della Tatangelo che, pur vivendo la storia con discrezione, si lascia andare in occasioni particolari a gesti social che scatenano l’entusiasmo dei fan.

Pur essendo concentrata sulla musica, Anna non trascura la propria vita privata e con un semplice gesto dimostra il proprio amore per il giovane fidanzato che ha conquistato il cuore della cantante.

Tra la Tatangelo e Mattia Narducci ci sono ben dieci anni di differenza, ma per la coppia non è affatto un problema. I due, nelle poche immagini che condividono sui social, si mostrano molto uniti e affiatati. Lui, modello tra i più richiesti, bellissimo e corteggiatissimo, si è lasciato conquistare dalla bellezza sensuale della Tatangelo che, dopo l’importante storia vissuta con Gigi D’Alessio, dopo la relazione con Livio Cori, sembra aver ritrovato la propria serenità proprio accanto al modello.

Mattia Narducci, dunque, sarà l’uomo giusto per la Tatangelo che, già mamma di Andrea, nato proprio dal suo amore con Gigi D’Alessio, non ha mai nascosto di sognare un altro figlio. Per il momento, la cantante si gode la storia passo dopo passo.