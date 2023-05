Anna Tatangelo, bomba di sensualità: intimo total white, lo spettacolo è imperdibile

Anna Tatangelo infiamma il venerdì sera con un completo intimo total white che la rende una bomba di sensualità: lo spettacolo è mozzafiato.

L’amore ha il potere di rendere tutti più belli e Anna Tatangelo non fa eccezione a tale regola. Pur essendo sempre bellissima, da quando è nuovamente fidanzata, la cantante lo è ancora di più. Bellissima, sensuale e sicura di sè, Anna sfoggia i suoi lunghi capelli e un fisico che non lascia indifferenti e che le permette di indossare davvero qualsiasi cosa. Prima, però, di scegliere l’outfit per la serata, ha deciso di fare un regalo ai fan condividendo una foto che, pur essendo semplicissima, lascia tutti senza fiato.

Davanti allo specchio, con i muscoli ben in vista, la Tatangelo indossa semplicemente un completo intimo total white che, in un tranquillo venerdì sera, ha letteralmente mandato in tilt non solo i fan, ma anche chi la segue sporadicamente.

Il completo intimo di Anna Tatangelo che infiamma il web

Anna Tatangelo deve sicuramente ringraziare i genitori per gli ottimi geni che le hanno donato, ma è indubbio che lei faccia davvero di tutto per mantenersi in perfetta forma. Nulla di straordinario, ma un allenamento costante e quotidiano che le consente non solo di mantenersi in perfetta forma, ma anche di concedersi qualche peccato di gola a tavola. Guardando l’ultima foto pubblicata sui social dalla Tatangelo, del resto, non si fa fatica a credere che passi, ogni giorno, del tempo in palestra, per allenarsi.

L’allenamento della Tatangelo, tuttavia, non è affatto un segreto. Spesso, infatti, è la stessa Anna a pubblicare sul proprio profilo Instagram voto e video dei suoi allenamenti dando a tutti la spinta per cominciare ad allenarsi e a prendersi cura di sè soprattutto se il risultato è un fisico come quello che sfoggia la cantante nella foto qui in basso.

Decolletè e addominali ben in vista per la Tatangelo che sfoggia anche delle gambe snelle e super toniche. Un fisico da paura quello della Tatangelo che ha fatto perdere la testa al modello Mattia Narducci con cui fa coppia fissa da qualche mese. Sempre bellissima, Anna è pronta a tornare ad incantare tutti anche con la sua voce portando in giro la sua musica e provando a ripartire dopo il grande dolore provato per la morte dell’amatissima mamma Palmira.