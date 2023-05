La principessa Leonor ha finito gli studi: le foto inedite ci svelano il suo prossimo passo

La futura Regina spagnola si è appena diplomata dall’esclusivo college scozzese: ma ora cosa l’attende? Scopriamo insieme i dettagli.

La principessa Leonor di Spagna ed erede al trono ha raggiunto un grande traguardo cominciato circa due anni fa, quando ha deciso di lasciare temporaneamente il suo paese e trasferisce oltremanica all’UWC Atlantic, l’esclusivo college situato in Scozia, dove ha terminato gli studi di scuola superiore.

Non ha nemmeno 18 anni ma la figlia del Re Felipe e della Regina Letizia ha avuto le idee chiare fin dall’inizio. Dopo il suo arrivo nel Regno Unito, dove alcuni giorni fa si è tenuta la storica incoronazione del Re Carlo, erano state diffuse alcune immagini che la ritraevano in giro per il Campus ed altre dove salutava i genitori e la sorella minore Sofia prima di imbarcarsi.

Come ogni erede al trono, anche il destino di Leonor è segnato, ma ha ancora diversi anni davanti a lei prima di prender il posto del papà, che forse come ha fatto in passato il nonno della ragazza, abdicherà in favore della figlia, ma queste finora rimangono delle semplici speculazioni. In ogni caso, il suo percorso è be chiaro e fin da quando è nata viene preparata al ruolo che un giorno ricoprirà, quello di Regina di Spagna.

Ma nel frattempo Leonor si è presa la libertà di decidere cosa fare delle sua vita, almeno a livello di scuola. Infatti all’insaputa dei genitori ha presentato domanda per prendere parte al programma biennale della UWC Atlantic ed è stata accettata. Una notizia che ha lasciato a bocca aperta sia i genitori che i sudditi, ma questo è stato il volere della principessina e la sua famiglia ha pienamente appoggiato il suo desiderio.

Il futuro di Leonor

Il 20 maggio, dopo ben due anni di studio di lontananza dal suo paese, Leonor ha ottenuto il diploma di Baccalaureato Internazionale che le permetterà un giorno di iscriversi all’Università. Ad assistere al grande giorno era presente la coppia regnante spagnola e la sorella minore dell principessa, che ha ad ottobre diventerà ufficialmente maggiorenne.

La futura Regina di Spagna ha iniziato i suoi studi presso la scuola in Galles nel 2021. Durante la sua prima apparizione pubblica di ritorno in Spagna dopo il trasferimento nel Regno Unito, è stato riferito che il soggiorno di Leonor sta andando molto bene anche se ha confessato che le mancava il cibo tradizionale spagnolo.

La fine degli studi arriva poco prima che la futura sovrana cominci il suo addestramento militare, previsto per agosto. Infatti il comunicato della casa reale afferma quando segue: “Dopo aver completato l’istruzione secondaria, è necessario considerare la prossima fase formativa della Principessa, tenendo conto delle sue responsabilità, prima come Ereditiera della Corona e, successivamente, come futura Regina di Spagna”.

“La Principessa delle Asturie inizierà gli studi superiori nel prossimo anno accademico 2023-2024. A tal fine, è stabilito che in questo periodo convergano sia la sua formazione militare… sia la sua formazione universitaria per conseguire una laurea e, nel suo caso, un diploma post-laurea”.

Come richiesto dalla costituzione, il futuro Re o in questo caso Regina deve sottoporsi a tre anni di addestramento militare per poter un giorno ereditare il trono. Leonor dunque sta seguendo le orme del padre e del nonno. La principessa di Spagna però non è stata l’unica reale a diplomarsi presso lo stesso istituto. Infatti a celebrare la fine del biennio di studi della secondogenita Alexia c’erano anche il Re Willem-Alexander e la Regina Maxima d’Olanda.

La figlia più piccola della coppia invece a settembre si trasferirà in Italia, per la precisione in Friuli, dove seguirà un corso di studi biennale simile a quello della sorella e sempre presso un istituto esclusivo e molto costoso. La stessa cosa farà Sofia, la sorella di Leonor, anche se lei frequenterà lo stesso college di quest’ultima e si trasferirà ad agosto.