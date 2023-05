Bolletta azzerata e gusto pieno: il mio segreto per la bistecca congelata è una magia

Nessun panico, anche se ci siamo dimenticati di tirare fuori la carne per tempo dal freezer: c’è un modo facilissimo per rimediare risparmiando sulla bolletta



Oggi abbiamo voglia di una bella bistecca ai ferri. Bene, ma ho dimenticato di tirarla fuori dal freezer e l’ora del pranzo si avvicina. Non si scongelerà mai, meglio pensare ad altro. Oppure meglio pensare ad un trucco. Perché bastano davvero 5 minuti per rendere cucinabile la carne, risparmiando anche sull’energia elettrica.

É davvero semplicissimo, lo possono fare tutti e non costa nulla perché useremo quello che abbiamo in casa tutti i giorni. Sembra una magia e invece è la realtà, il miglior modo per mangiare un succoso piatto di carne portandola in tavola con tutte le sue proteine e i suoi sapori.

Di cosa abbiamo bisogno? Ci servono due padelle o due tegami e un sacchetto per alimenti, quelli con la chiusura ermetica. Li teniamo da parte e tiriamo fuori la carne, infilandola direttamente nel sacchetto o in più sacchetti se è tanta.

Sigilliamo perfettamente e andiamo sul lavandino. Appoggiamo uno dei due tegami o padella al contrario, quindi con la base rivolta verso l’alto e possiamo il sacchetto con la carne sul fondo. Poi appoggiamo sopra la seconda padella, riempita con acqua calda.

L’effetto combinato del calore e della pressione procurata dalla seconda padella poco alla volta farà scaldare la carne. E bastano davvero cinque minuti per avere una carne perfetta da cucinare come vogliamo noi.

Bistecca congelata, risparmiamo sulla bolletta ma fa bene alla salute?

Le alternative? Esistono ma costano di più però te le dico lo stesso. La prima è simile, solo che ci porta via tempo e denaro. Chiudiamo la carne nel solito sacchetto sigillato e facciamo scaldare l’acqua in una pentola sufficientemente grande per contenerlo.

Quando escono le prime bollicine la spegniamo e infiliamo il sacchetto o i sacchetti con la carne da scongelare, lasciando riposare per 10 minuti. Alla fine, asciughiamo bene la carne con carta assorbente da cucina e poi la facciamo cuocere.

Oppure usiamo il microonde, con la sua funzione defrost. Mettiamo la carne congelata in uno o più piatti, infiliamo nel microonde e azioniamo la funzione per scongelare. I tempi? Un genere possono bastare 60-70 secondi. Poi apriamo, controlliamo se è a posto. In caso contrario, ancora 30, massimo 40 secondo perché la carne non si deve cuocere qui.

Alla fine però la domanda è una sola: mangiare la carne congelata fa male? In realtà è uno degli alimenti che troviamo più spesso nel freezer e c’è un motivo. Cucinare carne congelata è assolutamente sano, rispettando però alcune regole di base.

Prima regola: decidiamo se congelare la carne al massimo 24 ore dopo averla acquistata, non aspettiamo di più. Seconda regola: anche se siamo amanti del genere, togliamo tutto il grasso e le ossa: più grasso lasciamo e meno durerà la conservazione.

Terza regola: se abbiamo fretta usiamo i metodi di cui ti ho parlato prima. Ma in realtà lo scongelamento, per mantenere intatto il valore nutritivo della carne, dovrebbe avvenire in frigorifero, come minimo per 12 ore.