Fai attenzione alle pubblicità, ti stanno ingannando! Per Altroconsumo solo queste sono le migliori capsule di caffè!

Queste capsule di caffè sono considerate le migliori in assoluto per Altroconsumo. Sono davvero fantastiche. Tu lo sapevi?

Tutti amano il caffè. O meglio, non proprio tutti, però una buona parte di italiani è grande amante del caffè e della caffeina in generale. Lo si utilizza in ogni forma. Gli italiani hanno imparato ad utilizzarlo anche nella creazione di dolci e non solo da bere per svegliarsi. Con un tocco di fantasia tutti utilizzano il caffè almeno una volta al mese. Anche chi non lo preferisce, almeno un goccio nel latte lo potrebbe gradire anche solo da provare.

Il caffè si può dire che sia davvero la benzina per il corpo umano. Almeno questo vale per tantissimi che al mattino senza un goccio di caffè proprio non si vogliono svegliare. Come se il caffè desse quel tocco in più di energia che serve a muovere la giornata. Ci sono persone che al mattino senza un goccio di caffè nemmeno vogliono alzarsi dal letto. Diventa quasi il primo pensiero, anche se molti esperti consigliano di berlo non subito dopo essersi svegliati ma almeno una oretta dopo. C’è però chi non riesce assolutamente a stare senza.

I caffè però hanno sapori ed intensità diverse a seconda della preparazione. Una classifica ben chiara ha infatti messo i puntini sulle i e fatto chiarezza su quali siano i migliori. Scoprila subito!

I caffè migliori secondo gli esperti. Il tuo è fra questi?

Non tutti i tipi di caffè sono uguali e di conseguenza non tutte le capsule sono le stesse. Ci sono differenze sostanziali. Il caffè, su cui puoi sapere una curiosità cliccando qui, è stato infatti classificato da Altroconsumo.

Al quinto posto troviamo il Verbano Espresso Cremoso. Questo tipo di caffè infatti ha conquistato molto il cuore di tutti e qualitativamente si è dimostrato all’altezza arrivando al quinto posto della classifica. Al quarto posto troviamo invece il Bialetti Intenso che è anche molto popolare nelle case degli italiani. Entrambi i caffè sono quasi pari merito e si distanziano davvero di poco.

Stessa cosa per quanto riguarda il caffè che ha conquistato la terza posizione. In questo caso si parla del Lavazza Crema e Gusto. Quest’ultimo come gli altri due si trova quasi a pari merito per bontà e qualità. Questi sono infatti considerati i caffè migliori da poter comprare.

Al secondo posto troviamo il Conad Espresso 100% arabica che scalza tutti nella classifica ed arriva al secondo posto. La sua bontà è considerata davvero unica ed è davvero molto intenso. Ideale per gli amanti del caffè al sapore più forte. In prima posizione infine troviamo l’Esselunga Espresso Intenso. Quest’ultimo si trova in prima posizione ma per davvero pochissimo. Il primo ed il secondo classificato sono infatti quasi sullo stesso livello, li distingue davvero poco l’uno dall’altro. Entrambi sono davvero intenso e buoni.

Per gli amanti del caffè questi cinque sono davvero il top di tutti secondo la classifica stilata da Altroconsumo. Basta dare una occhiata ai loro ingredienti per comprendere l’intensa qualità di tutti loro!