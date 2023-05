Insetti nel caffè, scatta il panico tra i consumatori: questi sono i marchi da evitare!

Si possono trovare insetti in questi prodotti, devi fare attenzione ai dettagli. Scopri subito quali sono e cosa potrai poi fare!

Gli insetti nei prodotti rovinano proprio tutto. A volte però bisogna dire che sono davvero molto difficili da trovare e che per tanto si finisce davvero per poterli fare finire nei nostri piatti. Per molti sarebbe un vero disgusto e bisognerebbe buttare tutto e subito. Gli insetti infatti non sarebbero stati messi lì di proposito ed il consumatore non li vorrebbe proprio avere nel proprio pacco.

Non solo insetti, si possono trovare anche pesticidi nei prodotti. Questo è un vero e proprio danno perché a volte possono essere davvero dannosi per la salute delle persone. I pesticidi vengono utilizzati nella coltivazione di molteplici vegetali visto che garantiscono protezione da insetti e parassiti. Potrebbe però succedere che non vengano ripuliti per bene e presentino ancora residui sui prodotti. Un vero danno.

Sono state fatte quindi molteplici ricerche in tal senso ed hanno avuto delle conseguenze davvero inimmaginabili. Non si poteva assolutamente pensare ad una cosa del genere ma le percentuali sono davvero alte. Sembra proprio che ci siano troppi insetti, molti più di quelli che la nostra immaginazione poteva suggerire.

Scopri tutti i dettagli così che possa esserne pienamente cosciente. Quanto segue è frutto infatti di molteplici ricerche. Rimarrai senza parole!

Insetti nel cibo? È vero. Queste ricerche lo dimostrano!

Quando si tratta della nostra salute ci sono molti consigli a cui bisogna attenersi, qui puoi trovarne uno davvero importante. Le ricerche ad adesso hanno dimostrato percentuali di insetti nel cibo e pesticidi.

Secondo quanto riportato da Greenme, nel caffè le ricerche hanno dimostrato che sono presenti parti di insetti o le loro piccole carcasse. Le quantità non sono alte, ma sono comunque presenti. Il laboratorio che ha svolto le ricerche, così come riportato dal blog, ha però dichiarato che la loro presenza non è nociva e non rappresentano un problema per la salute dei consumatori.

Sembrerebbe infatti che questo non costituisca alcun problema per la nostra salute, è solo un fastidio per chi si ritrova questa spiacevole sorpresa. C’è da dire che risulta essere per molti, quasi tutti, davvero poco appetibile. Insomma non è che piaccia proprio a tutti ritrovarsi con insetti nel piatto, figuriamoci nelle confezioni di caffè o altro.

Per quanto riguarda invece la presenza di pesticidi. Secondo quanto si legge su “60 millions de consommateurs”, su 51 referenze analizzate non sono stati trovati residui di pesticidi. Sembrerebbe infatti che la tostatura del caffè, che avviene a circa 200 gradi, disintegra i pesticidi e ne elimina le molecole. Non si può però escludere la possibilità che vengano piegati in un tipo di agricoltura maggiormente biologica. Anche in questo caso però i consumatori dovrebbero essere esenti dall’assumere questo tipo di sostanza.

Particolare attenzione bisogna fare poi nei confronti del caffè Segafredo e Lidl, che come riporta il blog Greenme, sono stati penalizzati per la presenza di insetti nel caffè dopo le analisi effettuate. Con la giusta attenzione e le giuste informazioni saprai sempre che fare!