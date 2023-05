Ilary Blasi, il dietro le quinte da brividi raggela i presenti. Problemi con il suo Bastian?

Sono trapelate nuove rivelazioni sulla conduttrice de L’Isola dei Famosi e potrebbero riguardare anche la sua nuova fiamma.

Lunedì scorso è andata in onda l’ennesima puntate de L’Isola dei Famosi, che per il terzo anno consecutivo vede alla conduzione Ilary Blasi, la quale fino al 2020 era al timone di un altro celebre reality, il Grande Fratello Vip, presentato da Alfonso Signorini. Questa edizione è stata particolarmente significativa per la ex letterina di Passaparola considerato ciò che è accaduto alcuni mesi fa.

La prima puntata della nuova edizione ha coinciso con la prima apparizione televisiva della Blasi da quando è stato annunciato il divorzio da Francesco Totti. Una notizia che ha sicuramente sconvolto i numerosi fan della donna, anche se già da tempo circolavano alcune voci su una profonda crisi coniugale. Entrambi però sembrano già aver voltato pagina.

L’ex capitano si è consolato con Noemi Bocchi, con la quale, secondo le indiscrezioni, avrebbe tradito la ex moglie. Quest’ultima invece ha riscoperto l’amore con un bel imprenditore tedesco, Bastian. Nelle ultime ore però sono trapelati alcuni dettagli sul noto reality targato Canale 5 riguardanti un dietro le quinte abbastanza intenso, che coinvolgerebbero la stessa conduttrice. Scopriamo insieme i dettagli.

Novità in casa Blasi

In questo periodo, secondo alcune indiscrezioni, Ilary Blasi non se la starebbe passando molto bene, e c’entrerebbe anche il suo compagno Bastian, con il quale sta insieme ormai da diversi. La stesso conduttrice ha più volte postato scatti al suo fianco mentre erano in vacanza. La frustrazione della quarantaduenne però sarebbe legata anche all’andamento de L’isola dei Famosi.

Non sarebbe contenta infatti di come le cose stanno andando. Nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con diversi imprevisti accaduti sull’isola, come l’abbandono dal gioco di due naufraghi, Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Quest’ultimo si è dovuto assentare giorni fa a causa di un mancamento, che però lo ha costretto a ritirarsi. E il giornalista ha deciso quindi di lasciare, visto che erano entrati nel reality come coppia e come tale ha scelto di tornarsene in Italia.

Come se non bastasse il noto reality, giunto alla diciassettesima edizione, non starebbe riscontrando il successo sperato. Lo share non sembra aver raggiunto le aspettative della produzione e quindi si sta cercando un modo per risollevare la situazione. Chissà se la prossima settimana si inventeranno qualcosa?

Si dice inoltre che la Blasi dietro le quinte sarebbe intrattabile. Ma il programma non sarebbe l’unico cruccio della conduttrice. Infatti si troverebbe ai ferri corti anche con la sua nuova fiamma, anche se ancora non è stato confermato nulla dai diretti interessati. Vi terremo comunque informati sull’evolversi della situazione.