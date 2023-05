Elisabetta Gregoraci, spunta la clamorosa foto del passato che svela il suo segreto

Elisabetta Gregoraci con le spalle al muro: spunta una clamorosa foto del passato che svela un segreto. La verità è sotto gli occhi di tutti.

Elisabetta Gregoraci è indubbiamente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Classica bellezza mediterranea con occhi e capelli scuri, sfoggia un fisico pazzesco che incanta donne e uomini. I lineamenti del viso così come il colore della pelle ricordano esattamente la sua terra, la Calabria, a cui è fortemente legata e che ha dovuto lasciare, da giovanissima, per inseguire i suoi sogni che, poi, è riuscita a realizzare.

La Gregoraci, da anni sulla cresta dell’onda, si è sempre raccontata nelle varie interviste rilasciate parlando della propria famiglia d’origine, della morte dell’amatissima mamma e dell’amore con Flavio Briatore che le ha permesso di diventare mamma di Nathan Falco. Eppure, c’è ancora qualcosa del passato della Gregoraci che in pochi conoscono e che, oggi, è venuto a galla per una foto del suo passato.

Il segreto di Elisabetta Gregoraci svelato da una foto del passato

Nulla di compromettente nel passato di Elisabetta Gregoraci, ma una foto che svela un suo segreto. Guardando la foto qui in alto, è evidente la bellezza della showgirl che sfoggia un viso, così come un fisico, assolutamente meraviglioso e dai lineamenti perfetti. Eppure, la pagina Instagram “Sono solo povera” è riuscita a scavare dal passato della Gregoraci alcune foto che dimostrerebbero la presenza di piccoli interventi estetici sulla bellezza della showgirl.

C’è da sottolineare, tuttavia, che nelle foto del passato che vedete qui in alto, Elisabetta era davvero giovanissima. Come tutti, anche la Gregoraci, con il tempo, è cambiata modificando, ad esempio, la forma delle sopracciglia, il make up e il taglio di capelli. Nonostante, tuttavia, qualche piccola differenza sia evidente, la bellezza della Gregoraci la si può notare sia nelle foto di ieri che di oggi.

Non si hanno conferme dei presunti ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta la Gregoraci. Tuttavia, Striscia la Notizia, in un servizio per la rubrica “Fatti e rifatti” aveva ipotizzato il ricorso alla chirurgia estetica, da parte dell’ex moglie di Flavio Briatore, per il seno e il naso. A tale ipotesi, il tg satirico di Antonio Ricci è giunto dopo aver confrontato una foto del passato e una del presente della Gregoraci.

Al di là del presunto ricorso alla chirurgia, tuttavia, la Gregoraci resta una bellezza davvero spettacolare e le foto che pubblica sul proprio profilo Instagram ne sono la prova.