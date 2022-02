Elisabetta Gregoraci rifatta? I presunti ritocchi svelati da Striscia la Notizia

Elisabetta Gregoraci rifatta? La showgirl diventa sempre più bella: Striscia la notizia svela i presunti ritocchini.

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più belle. Capelli lunghi e scuri, fisico longilineo e atletico, la showgirl, anno dopo anno, diventa sempre più bello. Sono passati anni dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, ma per la Gregoraci il tempo è come se non passasse mai.

La bellezza della Gregoraci è sempre stata evidente sin dall’inizio della sua carriera. Con il tempo, è cambiato il taglio dei capelli, il trucco e il look, ma la bellezza è rimasta intatta. C’è, tuttavia, qualcuno che insinua che anche la Gregoraci possa essersi sottoposta a qualche piccolo ritocchino: sarà vero?

Elisabetta Gregoraci rifatta? Il prima e il dopo secondo Striscia la Notizia

Anche Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista della rubrica di Striscia la Notizia “Fatti e rifatti” in cui vengono messe a confronto foto di ieri e foto di oggi dei personaggi del mondo dello spettacolo. Elisabetta Gregoraci, dunque, ha ceduto al fascino della chirurgia sottoponendosi a piccoli ritocchini per correggere piccoli difetti estetici?

Secondo Fatti e Rifatti di Striscia la Notizia, la Gregoraci potrebbe aver corretto leggermente il naso e il decolletè. Piccoli ritocchini di cui, però, non c’è assolutamente conferma.

La differenza tra la foto di ieri e di oggi è davvero minima. Elisabetta è sempre stata bellissima e nel tempo è migliorata grazie ad una maggiore sicurezza in se stessa e consapevolezza nelle proprie capacità. Il trucco, del resto, è cambiato molto nel corso degli anni e il make up riesce a correggere tanti piccoli difetti estetici.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Ferilli rifatta? Ecco com’era da ragazza

In un’intervista rilasciata nel 2022 a Vieni da mei, ai microfoni di Caterina Balivo, la Gregoraci si lasciò andare alla seguente battuta: “Noi due siamo tra le poche che non abbiamo deformato il viso”. Un modo per sottolineare di non essere solita ricorrere alla chirurgia estetica.

LEGGI ANCHE —> Iva Zanicchi rifatta? Com’è cambiata nel tempo l’Aquila di Ligonchio

Il segreto della bellezza di Elisabetta è nel suo dna. Oltre ad aver ricevuto il dono della bellezza da Madre Natura, la Gregoraci cura molto il suo fisico seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e allenandosi ogni giorno.