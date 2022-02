Iva Zanicchi rifatta? Com’è cambiata nel tempo l’Aquila di Ligonchio

Iva Zanicchi si è rifatta? Ecco com’è cambiata durante il corso degli anni una delle cantanti più amate dal pubblico italiano.

Iva Zanicchi non ha di certo bisogno di presentazioni. La cantante, reduce dal successo dello show organizzato sulle reti Mediaset D’Iva, ha scelto di mettersi ancora una volta in gioco e come tanti suoi colleghi ha scelto di partecipare all’edizione 2022 del Festival di Sanremo. La sua performance, dove ha presentato una canzone che parla dell’amore carnale e non soltanto quello romantico, è stata un vero e proprio successo. Tant’è che ha ricevuto una standing ovation.

La Zanicchi, però, oltre ad essere particolarmente apprezzata a causa delle sue doti vocali ed una spiccata personalità, ha un certo seguito anche per il suo fascino, che durante il corso di questi anni non è di certo diminuito. Qualcuno però sospetta che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura, ma che l’Aquila di Ligonchio sia ricorsa durante il corso di questo tempo a qualche ritocchino per apparire sempre al top, ma sarà vero?

Iva Zanicchi si è rifatta? Ecco com’è cambiata la cantante durante il corso di questi anni di onorata carriera.

Iva Zanicchi si è rifatta? Striscia La Notizia rivela i presunti ritocchini

Prima di rispondere a questa curiosità degli utenti della rete, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo non ha alcuna intenzione di esprimere giudizi riguardo le scelte personali intraprese dai personaggi in questione, ma si limita semplicemente a rispondere ai dubbi del popolo del web e nient’altro.

Per risolvere l’enigma, ci siamo avvalsi della storica rubrica di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti, che durante le scorse stagioni ha dedicato uno speciale numero ad Iva Zanicchi. Dopo queste dovute precisazioni, vediamo insieme che cosa avrebbe modificato la cantante secondo il noto tg satirico di canale 5.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2022, lacrime in diretta all’Ariston: discorso da pelle d’oca

Durante il servizio, mettendo diverse foto a confronto, si rivela che la cantante durante il corso di questi ha scelto di rifarsi il naso. Questo, bisogna dire, non è di certo una novità in quanto la cantante non ha mai nascosto di aver reso diverso il suo rispetto a quando era in origine raccontando anche un simpatico aneddoto in cui negli anni passati i suoi collaboratori non volevano che in alcun modo lei ammettesse l’operazione subita.

Secondo quanto rivelato da Fatti e Rifatti, però, la Zanicchi non si sarebbe soltanto rifatta il naso ma di recente avrebbe anche aggiunto qualche punturina per rendere la sua pelle fresca e liscia. Questo però, almeno per il momento, non è ancora stato confermato o smentito dalla diretta interessa, quindi non possiamo rispondervi con certezza ma attenerci ai sospetti lanciati dalla famosa rubrica di Striscia La Notizia.

LEGGI ANCHE -> Morta Monica Vitti: la lunga malattia e l’annuncio straziante

Iva Zanicchi si è rifatta soltanto il naso, elemento che lei non ha assolutamente mai negato durante il corso dell’interviste di cui è stata protagonista in questi anni a venire, ma naturale o meno la sua bellezza e il suo talento restano innegabili.