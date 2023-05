Rosa Perrotta, che spettacolo in total white. La temperatura sale e il web esplode

Rosa Perrotta è una bomba di sensualità. Con un vestito total white incanta. La sua bellezza fa alzare la temperatura e il web esplode.

Rosa Perrotta incanta e lascia tutti senza parole per la sua bellezza sempre più evidente. Passano gli anni, ma l’ex tronista di Uomini e Donne non smette di stupire e di lasciare tutti senza parole con la sua sensualità, eleganza e bellezza raffinata. Le basta, così, un semplice vestito bianco, una piega morbida, ma estremamente femminile e chic per incantare i fan, far alzare la temperatura e far infiammare il web che risponde con una pioggia di like e complimenti.

Sin da quando si è seduta sul trono di Uomini e Donne per cercare l’amore che ha poi trovato nell’attuale compagno Pietro Tartaglione con cui ha formato una famiglia mettendo al mondo due figli, Rosa Perrotta è sempre stata bellissima. Tuttavia, la doppia maternità, la sicurezza in se stessa hanno permesso a Rosa di diventare ancora più bella come sottolineano i suoi fan e, guardando la foto in cui indossa un outfit total white non si piò non essere d’accordo.

Rosa Perrotta bomba di sensualità: la sua bellezza è esplosiva

Come una diva d’altri tempi, Rosa Perrotta posa con un vestito lungo fino alle caviglie che fascia perfettamente le sue curve e che esalta ulteriormente la sua bellezza. Un abito molto semplice, totalmente bianco ma che rende la Perrotta una bellezza mozzafiato di fronte alla quale è difficile restare indifferenti. Rosa che, sui social, si mostra sia quando è perfettamente truccata e preparata che quando è totalmente senza trucco, piace proprio per la sua semplicità.

Mamma, compagna e donna in carriera, come tutte le donne, si divide tra i suoi impegni mostrandosi sia in versione mamma premurosa che in versione compagna sexy. Quando, però, partecipa ai vari eventi mondani ama indossare abiti bellissimi, eleganti e raffinati esattamente come è lei.

Anche durante l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, Rosa aveva conquistato il pubblico non solo per l’evidente bellezza fisica, ma anche per l’intelligenza e la schiettezza. Con il tempo, i fan non hanno mai smesso di seguirla apprezzando sempre di più i suoi contenuti social come la foto che vedete qui in basso.

“Scarpe prese e usate. Subito ovviamente, io sono come le bimbe se compro delle scarpe devo uscire dal negozio con le stesse ai piedi. Ovvio. Vi piace questo look total white?”, scrive Rosa pubblicando la foto del suo look. Una domanda a cui i fan hanno risposta con like e tantissimi complimenti per lei da parte dei fan che continuano ad amarla nonostante abbia scelto di abbandonare la tv.