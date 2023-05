Se le butti stai facendo un grosso errore, con questo trucco le scarpe in pelle ti tornano come nuove!

Stai davvero pensando di buttarle? Le scarpe in pelle sono un tesoro prezioso e con questo trucco torneranno come nuove!

Le scarpe in pelle sono ottime in tutte le occasioni. Che sia per una festa, una cena, un pranzo o qualsiasi eventualità è risaputo che le scarpe in pelle hanno sempre il loro fascino. Vanno bene su tutto e fanno fare sempre una splendida figura. Bisogna però ovviamente curarle.

Se infatti si pensa di buttarle appena hanno qualche tocco di graffio o di usura, si sta sprecando semplicemente una risorsa che potrebbe in realtà durare molto più a lungo. Le scarpe in pelle infatti non durano così poco come si pensa, possono davvero durare tantissimo se le si tiene nel modo giusto. È facile liberarsene al primo graffio, ma se si fanno le dovute attenzioni invece si sarà molto più felici di averle.

Le scarpe in pelle infatti sono una risorsa utilissima per ogni outfit. Bisogna dire però che comprare scarpe in pelle ad oggi ha un costo che comunque non è da sottovalutare. Proprio per questo risulta davvero facile chiedersi come fare a conservarle in un buono stato oppure riparare quei graffi che le rendono poi antiestetiche.

Il metodo è davvero molto semplice. Ti basta seguire dei passaggi immediati e facili da mettere in atto. Scopri subito come fare e vedrai che non te ne pentirai assolutamente!

Scarpe in pelle graffiate: ecco il metodo per non buttarle. Il metodo facile per averle come nuove!

Quando si tratta di trucchi per non rovinare le proprie cose, bisogna sempre fare molta attenzione. Ci sono metodi per salvare qualsiasi cosa. Se hai una bottiglia di vino aperta c’è un metodo per chiuderla di nuovo, se invece hai una scarpa in pelle graffiata c’è un metodo per renderle di nuovo brillanti e splendide.

Il primo passo consiste nel pulire per bene con un panno neutro la scarpa. Bisogna utilizzare nel caso tovaglioli morbidi e che non si stropicciano subito. Non devono però essere aggressivi, altrimenti graffieranno ancora di più. Quindi i panni con retina non vanno bene.

A questo punto bisognerà prendere della crema per le mani, quella che si utilizza per le mani screpolate, e bisognerà passarla su tutta la scarpa. Bisogna infatti spalmare la crema non solo nei punti graffiati o usurati, ma su tutta la superficie in pelle. A questo punto la crema dovrà agire per un po’.

Lasciate infatti che si asciughi per bene. Deve asciugarsi per non poco tempo, in modo tale che la crema diventi parte integrante della pelle della scarpa. In questo modo inizierai a vedere i graffi scomparire e i segni di usura, per esempio sulla punta, scomparire.

Quando sarà ben asciutto a quel punto potrai utilizzare un nuovo tovagliolo o panno delicato per asciugare e togliere la parte di crema in eccesso. Attenzione, non bisogna strofinare con forza altrimenti si rovinerà tutto. Bisogna togliere le parti in eccesso con molta delicatezza.

A questo punto il trucco sarà fatto e le tue scarpe in pelle saranno come nuove. Nessuno noterà mai la differenza rispetto a quando le hai comprate. Prova subito questo metodo!