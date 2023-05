Hai mai provato il trucco dell’accendino? Il vino durerà molto più a lungo una volta aperto!

Con questo trucco il vino durerà così a lungo che non ne farai più a meno. Ti basta davvero poco per farlo. Prova subito!

Il vino, sia esso bianco, rosso o simili, non passa mai di moda. Tutti amano un buon bicchiere di vino assieme ad una cena, un pranzo, od anche un aperitivo ben strutturato. Un bel rosato piace proprio a tutti, magari anche un po’ frizzantino. Insomma, il vino è pur sempre il vino. A meno non se ne può fare.

Ognuno vorrebbe che il vino restasse perfetto come è in eterno. Il vino infatti è davvero molto difficile da maneggiare per persone che non sono molto esperte del settore. È un prodotto infatti che viene trattato e ritrattato secondo un procedimento ben preciso che solo gli esperti, o chi si propone di esserlo, può ambire a fare.

Quando poi si produce un vino pregiato o di buona qualità ovviamente il prezzo aumenta. I consumatori che poi lo comprano, i buongustai che devono poi berlo, ovviamente preferirebbero che si mantenesse così per sempre. Il gusto lo si vorrebbe sempre uguale, senza nessuna minima interferenza esterna. Succede però che sia impossibile mantenere il gusto una volta stappata la bottiglia. Con questo metodo invece ci riuscirai tranquillamente. Provalo subito!

Vuoi salvare il gusto del vino? Prova il trucco dell’accendino!

Con questo trucco riuscirai a risolvere il problema in modo molto semplice. Il trucco dell’accendino, assieme ad altri trucchi molto efficaci, serve infatti per ottenere quanto prefissato col minimo sforzo e senza spendere molto. In modo così semplice riuscirai ad essere felice dello sforzo fatto.

Il primo passaggio consiste nel tagliare il collo di una bottiglia di plastica più o meno 3 o 4 centimetri dopo il tappo. Attenzione a non perdere naturalmente il tappo. A questo punto il passaggio sarà davvero molto semplice, per farlo però dovrete munirvi di accendino e pazienza.

Il passaggio successivo consiste nel poggiare il collo di plastica tagliato sulla bottiglia di vetro a cui avete tolto il suo tappo consueto e sapete di non poterlo rimettere. A questo punto bisognerà passare l’accendino in prossimità delle estremità della bottiglia di vetro e della plastica poggiata su di essa. Non dovete passare l’accendino sulla zona del tappo, bensì sulla zona tagliata del collo che è adagiata sul collo della bottiglia di vetro.

A questo punto vedrete che la materia di plastica inizierà a sciogliersi pian piano ed adagiarsi aderendo sulla superficie in vetro. Bastano davvero pochi secondi. A questo punto bisognerà solamente fare raffreddare e poi noterete come il tappo di plastica adesso sarà completamente fuso con la bottiglia di vetro. In questo modo potrete chiudere la bottiglia di vetro con il tappo di plastica. Semplice e veloce!