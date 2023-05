Unghie graffianti per l’estate? Prova l’animalier chic, la nail art del momento è ‘roar’ ma con classe

Con uno sguardo alla prossima stagione, esploriamo le ispirazioni più ruggenti nella nail art: le unghie attingono alle stampe animalier, ma diventano moderne e attuali, tutte da imitare.

Non ci vuole molto prima che il pensiero dell’estate raggiunga la nostra mente. Dopo un interminabile inverno, la voglia di un po’ di raggi di sole si sente sempre di più. Perciò, in attesa che tra qualche settimana si compia “il miracolo” e le vacanze arrivino finalmente a bussare alla porta, si prende lo smartphone in mano e si inizia a sognare.

Spulciando tra le ispirazioni presenti sul web, è possibile immergersi nel mood della bella stagione iniziando a scoprire i trend del momento in fatto di moda e bellezza. Le unghie prendono parte attiva nel rendere il proprio aspetto allegro e giocoso, finalmente libero dalle costrizioni della formalità. Uno spirito che si riflette nel ritorno di uno stile “cult” appartenente al mondo della moda e che, periodicamente, torna a farsi sentire.

L’animalier, la corrente che attinge alle fantasie delle splendide pellicce degli animali più belli per riprodurle sui tessuti dei vistiti, diventa protagonista anche delle nail art. Questa volta però, accompagnato da un sottotono attuale e rivisitato, che riesce a smorzare alla perfezione l’effetto “roar” che questa trama trasmette, rendendola anche chic. Come è possibile? Basta guardare queste idee per convincersene.

Il trend che convincerà tutte nella bella stagione: un tocco animalier e sofisticato sulle unghie

Le origini dell’animalier sono antichissime. Fin dai tempi degli Egizi e dei Greci, il fascino delle variopinte pellicce animali si è sempre fatto sentire. Ma a rendere queste stampe iconiche e consacrarle ad un vero elemento di moda, è stato Christian Dior, che nel 1947 portò in passerella i suoi primi capi con questa fantasia. Un trend che non ha mai cessato di esistere, ma che per un periodo è stato messo da parte da molte perché spesso ritenuto troppo “selvaggio”. Eppure non soltanto le donne dotate di un animo rock possono avvicinarsi all’animalier, lo dimostrano le nuove nail art. Unghie raffinate e moderne, ma rese vivaci e originali proprio grazie ad un tocco di questi design: le ispirazioni più belle dell’estate sono queste.

C’è chi ha erroneamente sempre pensato che le unghie animalier non possano essere anche eleganti. Con questa nail art sarà costretta a ricredersi, visto che dimostra come anche un semplice effetto zebrato possa diventare la decorazione perfetta per una manicure brillante. La base infatti, è uno strato di glitter sui toni scuri, che fa da sfondo a una leggera stampa di colore bianco. Per delle mani da regina della savana.

E se l’animalier diventasse fluo? Un’idea che potrebbe sembrare bizzarra, eppure funziona alla perfezione per l’estate. Per tutte le amanti dei colori forti, ecco l’opzione perfetta per seguire il trend senza abbandonare la propria personalità. La stampa leopardata può essere interpretata con qualunque nuance, anche le più folli. Non è necessario esagerare, basterà una sola striscia che diventa protagonista al centro di unghie in tinta unita.

Una valida alternativa è puntare sui colori pastello, che da sempre si adattano benissimo alla primavera-estate. In questo modo, sarà possibile smorzare la visibilità dell’animalier, che può concedersi di riempire anche una o più unghie per intero. Il rosa è la base perfetta per una stampa leopardata, tigrata o zebrata, ma anche qualunque altra nuance chiara sarà la benvenuta!

L’idea in più è quella del french. Anche le unghie più classiche e semplici possono essere arricchite da una divertente stampa maculata animalier. L’idea è proprio quella di trasformare il bordo dell’unghia in un elemento di design, scegliendo se ripetere lo stesso effetto su tutte le unghie o lasciarlo ammirare su una sola. Un’alternativa, può essere un piccolo disegno che compare sullo sfondo, come un semplice cuoricino pieno di animalier. Solo per anime ruggenti!