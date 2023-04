Unghie brillanti e glamour: un tocco di shine nella nail art anche in primavera, ecco le idee imperdibili

Anche nella bella stagione si può brillare più che mai, ecco le ispirazioni più glmaour da imitare per una nail art a tutto shine! Con queste unghie non potrai passare inosservata.

É sempre bello seguire l’andamento delle stagioni e farne una fonte d’ispirazione per il look. Ma il bello di poter giocare con l’abbigliamento e con la bellezza, è anche senza dubbio quello di poter mettere in campo la propria personalità. Quando la bella stagione si fa vedere, il mondo della nail art trova ampia espressione, spaziando tra fantasie floreali e allegri colori pastello.

Ma non è detto che tutte si sentano in pieno “mood” primaverile e soprattutto, che siano disposte a rinunciare ad un po’ di “shine”! Parliamo esattamente di quelle nail art brillanti, che segnano principalmente il periodo invernale e festivo, ma che possono tornare ad illuminare le vostre giornate tranquillamente anche in questo momento.

Naturalmente il segreto è saper abbinare nel modo giusto i dettagli di luce, a qualche elemento che si adatti ai colori o agli elementi della stagione. Se nella vostra vita glitter e lustrini non possono mancare, ecco le ispirazioni più belle da imitare subito, per una nail art di primavera ma con un pizzico di splendore! Sarete assolutamente giustificate.

Brilla con le nail art primaverili più fresche e luminose: così le unghie non passano inosservate

Quando le giornate si fanno stressanti e noiose, un tocco di “shine” è sempre la chiave giusta per ritrovare il buonumore. Basta osservarsi le mani che “sbrilluccicano”, per sentirsi di nuovo cariche di energia e pronte ad affrontare anche i giorni più difficili. Per di più, i raggi del sole che finalmente tornano a farsi vedere, si potranno specchiare al meglio sulle unghie, portandole in primo piano e non facendovi passare inosservate. Dunque, siete ancora alla ricerca di un motivo in più per convincervi? Sfogliate queste idee prima del prossimo appuntamento dalla nail artist.

Da sempre sinonimo di primavera, il rosa torna ogni anno puntualmente a bussare. Ecco allora l’idea perfetta per mixare il romanticismo della stagione con un dettaglio elegante e super luminoso. Una sola unghia di glitter perlato e lattiginoso sulla stessa nuance chiara sarà sufficiente per catturare l’attenzione. Per un abbinamento perfetto, qualche semplice design botanico in bianco, con qualche ulteriore micro-dettaglio brillante.

Calde, avvolgenti, brillanti e assolutamente irresistibili. Sono le unghie effetto “glazed”, un trend che negli ultimi tempi ha conquistato tutto il mondo e che possiamo riproporre anche in versione primaverile. I colori pastello infatti, si adattano alla perfezione a questo finish glassato dall’aspetto super luminoso. Unghie semplici e in tinta unita, senza ulteriori decorazioni e motivi, saranno sufficienti per conquistare chiunque vi guardi. Scelta elegante e chic per chi ama la formalità.

Eccoci di fronte ad una nail art per vere regine della primavera. Parliamo proprio di coloro che non accettano neppure per un attimo di non sentirsi preziose e che amano dimostrarlo attraverso il proprio look. In questa nail art, un colore acceso come il rosa shocking è associato ad un’unghia protagonista con la sua diversità. Un delicato effetto nude marmorizzato viene arricchito da una foglia argento o oro, a seconda delle preferenze. Un tocco di classe grazie al quale le unghie diventeranno un vero gioiello.

Non possiamo non pensare infine, anche alle vere dive da discoteca. Che si tratti di una cerimonia, un evento speciale o un party mondano, l’occasione di sfoggiare mani accecanti si presenza sicuramente anche nella bella stagione. Ecco allora che quello sarà il momento giusto per concedervi delle unghie total glitter, ovviamente dal sapore primaverile visto che riprendono le nuances del rosa, lilla, verde e non solo. Il segreto per riunirle tutte insieme infatti, è scegliere dei meravigliosi glitter iridescenti! E le mani si trasformano in un attimo in un vero incanto.