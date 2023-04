Multicolor Nails: 5 abbinamenti di colore che non puoi perderti in primavera per unghie incredibili

Colora le tue unghie di novità e allegria con le ‘multicolor nails’, abbiamo scelto 5 ispirazioni top che non devi assolutamente perderti: interpreta la primavera così!

Le meteoropatiche lo sanno bene, si aspetta un anno intero in trepidante attesa della bella stagione. Non soltanto perché questa significa finalmente liberarsi di cielo grigio e piogge, ma anche perché si può dire addio alla noia dei look invernali dando un tocco di novità all’armadio. Lo stile si stravolge e si colora di nuances allegre e divertenti, che naturalmente si ispirano a quelle della natura che esce fuori dal suo letargo.

Ma non parliamo soltanto dei vestiti. Le appassionate di nail art sanno bene quanto anche le unghie debbano adattarsi al mood stagionale, interpretandolo al meglio con originalità. Non siamo qui a dirvi di portare sulle mani le solite decorazioni floreali, perché questa volta vogliamo puntare a qualcosa di molto più originale. Se le unghie tinta unita sono le vostre nemiche giurate, siete nel posto giusto.

Come un pacchetto di caramelle zuccherose, le vostre mani si riempiranno di ‘multicolor‘. Abbiamo voluto definire così quelle nail art che racchiudono in loro diverse tonalità, per chi non si accontenta di portarne una sola sulle unghie. Ovviamente in pieno clima primaverile, assisteremo a fantasie a righe o a unghie alternate. L’importante è essere piene di nuances!

Scegli le più belle unghie tra queste 5 ispirazioni: le multicolor nails ti faranno impazzire

Quando si parla di unghie, non c’è più limite alla fantasia. Le più brave nail artist sanno davvero inventarsene una più del diavolo, riuscendo a creare dei look sempre più strepitosi e stravaganti per le mani. Durante la bella stagione possiamo finalmente lasciare da parte lo stile formale, optando per colori che si incontrano ed esplodono di energia e vitalità e per textures nuove e ancora inesplorate. Prendete ispirazione da queste 5 nail art e conquisterete tutti con la vostra ventata di primavera!

Deliziosamente colorate nei toni pastello, queste unghie sono la rappresentazione perfetta della primavera. Celeste, lilla, giallo e verde si riuniscono e si trovano uno accanto all’altro in una serie di righe verticali che arricchiscono alcune delle unghie. Potete scegliere se lasciare le altre in tinta unita o realizzarle tutte con questo strepitoso motivo.

Super chic questo effetto multicolor realizzato invece con delle righe ton-sur-ton. In effetti il protagonista di questa deliziosa nail art è il rosa, che si differenzia in ben 4 sfumature diverse che si incontrano in una trama a righe verticali. Una bellissima opzione da non lasciarsi sfuggire.

Allegre come le stelle filanti di un carnevale e sprizzanti di energia come l’estate che sta per arrivare, queste unghie sono la scelta perfetta per chi ama farsi notare e per chi in primavera si sente finalmente a suo agio. Colori fluo di base si incontrano in una nail art fantasiosa fatta di linee curve che ricordano l’arcobaleno. Ovviamente a tutto colore!

Per le immancabili amanti del glitter, ecco il modo giusto per brillare in primavera. Un favoloso effetto ombrè multicolor con sfumature che vanno dal viola all’azzurro fino al verde chiaro, fanno da sfondo perfetto ad un tocco di shine che non può mancare anche nella bella stagione. Scegliete le vostre nuances preferite e seguite questa magica nail art.

Per chi invece non può proprio rinunciare al suo animo ‘dark‘ anche in primavera, ecco l’opzione giusta per portare un tocco di multicolor. Una favolosa base nero opaco funge da tela perfetta per una fantasia floreale multicolor a linee sottili. Un risultato magnetico per un effetto assolutamente da provare. Per delle mani ancora più intense, ripetete lo stesso design su tutte le unghie!