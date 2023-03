Una primavera delicata e chic: sono queste le unghie più soft che vorrai in questa stagione

Durante questa stagione mettiamo da parte i colori accesi e le nail art eccentriche, è il momento di optare per unghie delicate e soft che conquistano con la loro semplicità.

Abbiamo trattato più volte il tema della primavera in ambito di tendenze beauty, lasciandoci ispirare dai più classici elementi che caratterizzano il periodo. Impossibile pensare a questa stagione senza avere in mente tonalità pastello e fantasie floreali, che trovano massima espressione nell’abbigliamento e negli accessori, fino alle nail art. Uno dei trend più amati del momento però, sta confermando un ritorno alla massima semplicità.

Non tutte cedono al fascino di una nuance lilla che tanto è tornata in voga, così come non tutte se la sentono di sfoggiare unghie rosa confetto o giallo mimosa. C’è chi per suo gusto, o per pura necessità, preferisce mantenersi su tonalità neutre perfette per ogni occasione. Parliamo del famosissimo “nude“, in versione opaca o lucida, che non passa mai di moda confermandosi la base perfetta per una manicure discreta e delicata.

Non bisogna necessariamente dire addio ai design. Anche le unghie più soft possono portare sulle mani un tocco di creatività con delle nail art appena accennate e vagamente ispirate alla primavera. Si può scegliere di concentrarle su una sola unghia, lasciando le altre libere e più formali. Ma non si esclude la possibilità di giocare anche con effetti e textures. Uno in particolare sta conquistando già il web.

Effetti, textures e colori nel segno della delicatezza: così le tue unghie saranno super chic in primavera

Da sempre il concetto di “less is more” è stato sinonimo di eleganza. Una rinuncia agli eccessi e ai lustrini, in favore di un apprezzamento dell’assoluta semplicità. Una caratteristica che nulla ha a che fare con la trascuratezza, ma più che altro con il rendere unico e speciale anche ciò che non “grida” per farsi ammirare. Le unghie della primavera rispecchieranno appieno questo spirito, come dimostra la scelta di Chiara Ferragni per la sua nail art.

Molto fiera dell’ultima creazione dell’amica Isabella Franchi di “Unghiedellamadonna“, l’imprenditrice ha mostrato in uno dei suoi più recenti post il trend che l’ha conquistata. Si tratta delle “pearly nails”, che tempo fa regnavano sovrane ma che da un po’ erano state accantonate. Le unghie, piccole e a mandorla, sono naturali e assolutamente glamour, impreziosite soltanto da un colore chiaro perlato che riflette la luce alla perfezione. Un tocco di “shine” che le rende immediatamente chic, senza bisogno di eccedere con altre decorazioni.

Ma dal mondo del web arrivano delle altre favolose ispirazioni imperdibili per questo periodo. Parliamo ad esempio di questa fantastica texture effetto “pietra“. Su colori pastello chiarissimi appena accennati, compaiono dei micro-granuli neri che forniscono all’unghia un aspetto insolito e pieno di stile. Insieme a queste un classico nude dall’effetto trasparente e lattiginoso.

Un tocco di eleganza è aggiunto da micro coriandoli brillanti messi in secondo piano, dunque appena visibili in superficie. Su una delle unghie, un dettaglio botanico delicato, naturalmente disegnato in bianco. E per concludere, una terza texture stile “terrazzo”, composta da micro coriandoli multiformi dai toni aranciati immersi in un nude trasparente. E se non volete farvi mancare un tocco di divertimento (ma assolutamente soft), qualche minuscolo puntino bianco qua e là. La primavera non è mai stata così chic.