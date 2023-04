Trasforma le tue unghie in un prato fiorito con queste favolose nail art di primavera: una ti farà innamorare

Porta la primavera direttamente sulle tue unghie con dei bellissimi fiori colorati e profumati: scegli la nail art giusta da sfoggiare nella bella stagione, sarai tu la vera regina.

É impossibile pensare alla primavera senza immaginare immediatamente uno splendido prato fiorito. Sono proprio loro, i piccoli boccioli che si aprono, a colorare tutto di un’atmosfera diversa, ricordandoci che la natura è davvero pronta a svegliarsi. In un batter d’occhio, rinasce una voglia di rinnovarsi e interpretare nel proprio look lo spirito che la bella stagione porta con sé.

Basta pensare all’abbigliamento, che diventa variopinto con nuances pastello e fantasie floreali. Ma anche alla nail art, che offre sempre grandissime possibilità di divertirsi a portare sulle mani gli elementi tipici del periodo. Quale spunto migliore allora, degli allegri fiorellini? Le unghie possono adornarsi di micro pitture che sfruttano diverse tecniche per ottenere questi meravigliosi design, come ad esempio l’amatissimo effetto acquerello.

E se così non bastasse, perché non utilizzare un pizzico di vera natura? I piccoli fiori disidratati diventano la scelta perfetta per una nail art romantica e sofisticata, dall’effetto vagamente retrò. Non c’è limite alla scelta dei colori, che potranno comparire sulla manicure con sfumature, tinte unite, french e contrasti. Tutto è consentito in primavera, ma con un occhio sempre puntato verso le ultime tendenze!

Scegli la tua prossima nail art tra queste ispirazioni: i fiori più belli da portare sulle unghie sono proprio questi

Quando l’appuntamento dalla nail artist si avvicina, arriva la classica indecisione su quale nuovo stile provare. In un periodo come questo, non si può non lasciarsi ispirare dalla bellezza della primavera e dai suoi tanti, coloratissimi fiorellini. Scegliete il vostro preferito e tenetelo per un po’ sulle mani con voi. Con queste unghie non passerete inosservate per eleganza e romanticismo e si adatteranno perfettamente ad ogni occasione. Cerimonia o appuntamento in vista? Nessun problema, la vostra nail art sarà il dettaglio che vi farà essere le vere regine di primavera. E funzionerà divinamente anche per un pic-nic in relax!

Come non lasciarsi ammaliare da delle delicate margheritine bianche? Uno dei fiori più amati, è l’ideale protagonista di una nail art semplice ed elegante, perfetta per ogni evento. Il suo colore candido infatti, si abbinerà con gli outfit più chic ma anche con quelli più semplici, donando un’aria sognante che non stanca mai. Per rimanere sull’effetto neutro, le unghie hanno come base un colore nude.

Il lilla è la nuance più in voga del momento, quindi non può assolutamente mancare come ispirazione per la primavera-estate. Scegliamo di portarla sulle unghie con un effetto sfumato, che parte dall’unghia del pollice e finisce con quella del mignolo. Il dettaglio floreale è dato da piccole roselline rosse stilizzate che, unite ai pois, rendono la nail art davvero adorabile.

Per le più timide appassionate della primavera, una nail art che è un vero passe-partout. L’effetto “terrazzo” sta spopolando e lo ritroviamo proprio su queste unghie nei colori neutri del nude con dettagli scuri. Un celeste pastello dona luce su alcune delle unghie, mentre si trasforma in un french colorato su una di esse. E i fiori? Ne basta uno solo, piccolissimo, delle stesse tonalità, che fa capolino rendendosi protagonista senza troppo clamore.

Super romantiche, al rapporto! Impossibile non dedicare una nail art alle inguaribili appassionate del rosa, che trova la sua massima espressione in questa manicure. Forte e intensa, ma allo stesso tempo delicata, la scelta è di lasciare anche in questo caso, alcune unghie completamente nude. Proprio queste però, fungono da tela perfetta per accogliere disegni floreali dall’effetto 3D. Impossibile resistere.

Se la primavera è la vostra stagione, probabilmente immaginate costantemente di trascorrere qualche ora in un prato fiorito. Vi sembrerà di farlo semplicemente guardando le vostre unghie, se scegliete questa meravigliosa nail art sui toni del verde. Non c’è periodo migliore per portare questo colore sulle mani, alternandolo con il nude per renderlo più soft. Piccoli fiorellini semplicissimi (come quelli che disegnavamo da bambine) renderanno l’atmosfera ancora più perfetta. Pronte per la vostra primavera fiorita?