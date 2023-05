Fun Nails multicolore: perché Chiara Ferragni sta optando per queste unghie per la primavera-estate

La regina del fashion torna a dettare legge con le sue ‘fun nails’: Chiara Ferragni stupisce sul web con le unghie divertenti e multicolor che nessuno si sarebbe aspettato, ecco perché.

Quando abbiamo qualche dubbio su quale sia il prossimo trend da seguire, sappiamo bene chi dobbiamo guardare. Un solo nome continua ad imporsi nel panorama della moda con la sua inarrestabile influenza, l’unica e sola Chiara Ferragni. Che piaccia o no, nell’ultimo anno l’imprenditrice digitale ha ottenuto la sua ennesima consacrazione, raggiungendo anche il grande pubblico televisivo di ogni generazione attraverso il Festival di Sanremo.

Ma poi, dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, è tornata nel suo regno, quello in cui si sente pienamente se stessa. Tra un evento mondano e l’altro, la moglie di Fedez ha preso parte alle settimane della moda milanese e parigina, ma anche nella vita di tutti i giorni continua ad essere un punto di riferimento per il look. Con il nuovo taglio di capelli, un long bob che si accorcia sempre di più, diventando ormai a pieno titolo uno short bob, ha convinto tutto il mondo.

Sarà anche questo colpo di testa ad aver risvegliato in questo periodo più che mai, uno spirito da eterna ragazzina. La Ferragni non ama le costrizioni e sceglie di giocare con lo stile divertente, fatto di colori accesi e fantasie di ispirazione infantile. Ma la mamma di Leone e Vittoria non si ferma soltanto all’abbigliamento, perché negli ultimi giorni ha dato una svolta anche alla sua nail art. Tutte pronte ad essere conquistate dalle sue ‘fun nails‘!

Smileys colorati, stelline e fiori: Chiara Ferragni riporta in voga lo stile baby in questa stagione

Ogni scelta di Chiara Ferragni in ambito moda, diventa immediatamente un diktat irrinunciabile. Diciamo la verità, l’influencer più famosa del web spesso ci “autorizza” in qualche modo a dare libera espressione alla personalità, proprio come fa lei, andando oltre ogni giudizio. Lo sta facendo anche attraverso le sue mani, che vengono come sempre curate dall’amica fedele Isabella Franchi di “unghiedellamadonna“.

La nail artist si diverte proprio come lei a regalare alla sua “protetta” ogni volta un look completamente diverso. Abbandonando per un attimo la classicità richiesta dagli eventi mondani, questa volta la scelta si è riversata su uno stile del tutto inaspettato. Piccoli smileys colorati, stelline e stelle filanti, compaiono insieme sulle unghie della co-conduttrice dell’ultimo Sanremo, alternando le nuances pastello ad un nude di base.

“My super fun nails“, le definisce l’imprenditrice, che si è concessa così per qualche giorno un tuffo nell’infanzia di cui tutte abbiamo nostalgia. E proprio come lei allora, nella primavera-estate potremo anche noi lasciarci andare al divertimento, osando con delle unghie tutt’altro che formali. Fiorellini, personaggi, animaletti, frutta, dolcetti e colori vivaci, tutto è consentito. E se qualcuno vi dovesse chiedere il perché di questa nail art così ‘baby’, potrete rispondere tranquillamente: “Se lo ha fatto lei, allora è ufficialmente un trend!“.