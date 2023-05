Fragole e cioccolato, un mix che non tradisce mai: oggi preparo una torta

Fresca, invitante e piacevole, ecco la torta fredda che tutti sognano di mangiare almeno una volta nella vita: perché fragole e cioccolato non tradiscono mai

Fino a qualche anno fa era difficile immaginare di mangiare delle fragole buone ad inizio primavera perché avevano bisogno del calco per maturare.

Oggi non è più così e quindi ci tornano utili per più mesi. Questa volta le usiamo per preparare una torta fredda con il cioccolato bianco, deliziosa e spettacolare da vedere.

Fragole e cioccolato, la torta fredda che farà innamorare tutti

La torta fredda alle fragole e cioccolato bianco è un suggerimento per usare in realtà tutti i frutti di bosco. Quindi la base può essere con i mirtilli, con i lamponi, con le more: lasciamo libero spazio alla fantasia.

Ingredienti:

250 g di frollini secchi

120 g di burro

250 g di ricotta

200 g mascarpone

100 g di cioccolato bianco

180 g di confettura di fragole

100 g di zucchero a velo

200 g di panna fresca montata

12 g di gelatina in fogli

1 fialetta aroma vaniglia

Per la finitura

60 g di cioccolato bianco

fragole fresche q.b.

foglie di menta fresca q.b.

Preparazione:

Questa è una ricetta in più fasi, quindi andiamo con ordine partendo dalla base della torta fredda con fragole e cioccolato bianco. Mettiamo il burro a fondere in un pentolino oppure nel microonde se siamo abituati. Spegniamo non appena è fuso e mescoliamolo con i frollini secchi che abbiamo tritato nel mixer

Giriamo tutto bene con un cucchiaio di legno fino a quando è ben amalgamato e poi stendiamo la base del dolce in una tortiera rotonda con anello da 22 centimetri di diametro coperta con carta forno. Distribuiamolo sul fondo in modo uniforme e poi infiliamo la tortiera in frigorifero per 35- 40 minuti.

Nel frattempo però prepariamo la crema. Cominciamo con la panna: la montiamo a neve ferma con le fruste elettriche, per risparmiare tempo, e quando è pronta la mettiamo in frigo. Poi prendiamo il cioccolato bianco, lo spezzettiamo a mano in una ciotola adatta al bagnomaria e lo mettiamo sul fuoco a sciogliere dolcemente facendo attenzione a non far andare nemmeno una goccia d’acqua dentro il contenitore.

Facciamo ammollare in acqua fredda i fogli di gelatina per 10 minuti. Poi passiamo bene al setaccio la ricotta, mescoliamola con il mascarpone e lo zucchero fino a quando otteniamo un composto liscio e senza grumi.

Altra operazione importante: versiamo la confettura alle fragole insieme alla fialetta di aroma vaniglia in un pentolino e mettiamo sul fuoco a riscaldare, ma senza farla arrivare al bollore. A quel punto spegniamo e aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati. Mescolate con un cucchiaio di legno o la spatola e lasciamo raffreddare.

Incorporiamo il cioccolato bianco ormai intiepidito al composto a base di ricotta e mascarpone e mescoliamo bene. Poi aggiungiamo anche la confettura di fragole aromatizzata alla vaniglia, passata al setaccio. Infine uniamo alla crema anche la panna montata, con movimenti delicati dal basso verso l’alto per non smontarla.

Versiamo tutta la crema sulla base di biscotti e burro tirata fuori dal frigo, livelliamo la superficie e facciamo riposare in frigorifero per 6 ore.

Ultimo step: tiriamo fuori il dolce, liberiamolo aprendo l’anello e decoriamolo con altro cioccolato bianco che abbiamo fuso (anche al microonde), alcune fragole fresce lavate e tagliate in due più foglioline di menta.