Problemi di forfora? Fai una maschera allo yogurt. Vedrai che differenza!

La forfora è un problema comune che a volte si può risolvere in modo davvero semplice. Un esempio? La maschera allo yogurt.

Se lotti da un po’ contro la forfora ma non hai voglia di passare a shampoo e prodotti specifici, sarai felice di sapere che ci sono diversi prodotti naturali che si rivelano utili per debellarla davvero facilmente.

Tra i tanti, uno dei più semplici da usare è lo yogurt. Questo prodotto è infatti ricco di sostanze che si rivelano utili non solo per la buona salute dell’intestino, ma anche per quella dei nostri capelli. In particolar modo, lo yogurt rientra proprio tra i nemici giurati della forfora. Dopo aver visto quali sono le regole generiche per dire addio alla forfora, scopriamo quindi come sbarazzarcene grazie all’aiuto della maschera allo yogurt.

Yogurt contro la forfora? Ecco come usarlo

Iniziamo con il capire perché lo yogurt è così utile contro la forfora. Questo prodotto è infatti ricco di sostanze che la contrastano naturalmente e che, tra le altre cose, si rivelano utili per la salute del cuoio capelluto e dei capelli. Nello yogurt sono infatti presenti la colina, che regolarizza le ghiandole sebacee, l’acido lattico che idrata e ammorbidisce il cuoio capelluto, la vitamina A che ripara la cute e la C che è un antiossidante naturale. Anche le vitamine B presenti fanno la differenza, ricostruendo il fusto e rendendolo di volta in volta più sano. Si tratta, insomma, di un prodotto che vale davvero la pena provare.

Per farlo, basta sceglierne uno bianco, biologico e senza zucchero e usarlo al posto della maschera e quindi dopo lo shampoo. Una volta applicato sui capelli e massaggiato sulla cute, basterà farlo agire per circa 20 minuti. Successivamente si potrà procedere con il risciacquo e, al massimo, cin uno shampoo leggero. Applicando di volta in volta questa maschera, la forfora andrà diminuendo sempre di più e i capelli appariranno al contempo più sani, morbidi e belli. Il tutto con un prodotto sano e che non nuocerà né a te né all’ambiente.

Ovviamente, questo rimedio vale solo se il problema della forfora è leggero. In caso di forfora persistente è sempre meglio rivolgersi al dermatologo. In primis per capire se si tratta davvero solo di forfora. A volte, possono esserci altre problematiche come la dermatite seborroica o la psoriasi. E in questi casi vanno effettuare delle cure. Lo yogurt potrà comunque essere usato come aggiunta ma non più come unica soluzione contro un problema che richiederà anche altri tipi di intervento.