Kate Middleton: svelato il segreto del figlio Louis, la principessa finalmente ammette tutto

La Principessa del Galles ha appena rivelato pubblicamente il segreto del piccolino di casa. Scopriamo insieme i dettagli.

Sono passati pochi giorni da quando la Royal Family è stata vista alle prese con l’incoronazione, alla quale hanno assistito 2 mila invitati. Per non parlare delle decine di migliaia di sudditi che hanno affollato le vie della capitale inglese per vedere la nuova coppia regnante del Commonwealth. Si è trattato di un evento più unico che raro considerato il fatto che l’ultima incoronazione è avvenuta settant’anni fa, quando fu Elisabetta II a diventare Regina.

Una cerimonia quindi memorabile, che ha attirato nel Regno Unito giornalisti e televisioni da tutto il mondo. All’abbazia di Westminster, dove si è tenuta la cerimonia, erano presenti i principali membri della Royal Family, inclusi anche i Principi del Galles e i tre figli della coppia, George, Charlotte e Louis. A gran sorpresa c’era anche Harry, che da circa tre anni vive a Los Angeles insieme alla moglie Meghan e ai due figli, Archie e Lilibeth.

Infatti la coppia aveva deciso di fare le valigie e abbandonare i loro doveri reali per costruirsi una vita oltreoceano. Da quel momento le cose non sono più state le stesse, complici anche le accuse fatte dal secondogenito di Diana nei confronti della Royal Family e soprattutto verso il fratello. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, i due non si sarebbero più rivolti la parola da quando il Principe ha pubblicato il libro Spare. In questo sono stati rivelati dei dettagli che fino a quel momento non erano stati resi pubblici, inasprendo ancora di più il rapporto tra Harry e il resto della famiglia.

Il dettaglio sul principino

L’incoronazione è stata senza alcun dubbio una giornata indimenticabile soprattutto per i diretti interessati e non solo. Infatti lo sarà stato sicuramente anche per William e Kate, che un giorno erediteranno il trono. Lo stesso vale per il primogenito della coppia, che durante la cerimonia ha svolto il ruolo di paggetto. Un’esperienza che molto probabilmente si ricorderà per il resto della sua vita.

A catturare l’attenzione dei telespettatori ci ha pensato però il piccolo Louis, che ha da poco compiuto cinque anni. Anche in passato è stato più volte sotto i riflettori per le sue facce buffe e il suo comportamento nei confronti della mamma. Basti pensare a quello sfoggiato durante il Giubileo di Platino della Regina, che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Ebbene anche all’incoronazone non è stato da meno, ma stavolta è tornato a far parlare di sé per un altro motivo. Poche ore i fan la Middleton e i tre figli hanno fatto visita ad un gruppo di Scout nei pressi della loro abitazione. Qui hanno svolto del volontariato e come premio hanno mangiato dei marshmallow arrostiti al fuoco. Ed è proprio in questo momento che la Principessa ha rivelato un piccolo dettaglio sconosciuto alla stampa così come ai sudditi: il soprannome del piccolino di casa.

La futura Regina lo avrebbe chiamato Lou-Bug, traducibile in italiano come Luigino-insettino. Un dolce soprannome che incapsula perfettamente lo spirito del bimbo. Nel corso degli anni si è potuto scoprire anche i soprannomi degli altri due figli. La figlia viene chiamata Lottie o Mignonette, che deriva dal francese Mignon, ovvero dolce, delicata. A scuola però, per il suo carattere combattivo, è stata soprannominata Principessa Guerriera. Il primogenito invece si fa chiamare PG, mentre lui lui utilizza un altro soprannome, quello di Archie.