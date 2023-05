Smettila di farlo subito, è allarme dai medici: dormire a pancia in giù ti causerà solo problemi!

Devi assolutamente smettere di farlo. Secondo i medici avrai gravi problemi di salute se continui a dormire a pancia giù.

Quando si tratta della salute del nostro organismo dovremmo sempre fare attenzione. Non è infatti facile essere sempre al top ed in forma, ma ci sono alcuni accorgimenti che vanno presi in considerazione per vivere una vita migliore. Allo stesso modo vale per il nostro corpo, le nostre ossa e non solo. Se non ci munisce di conoscenza si finisce per fare errori gravi con brutte conseguenze per la nostra salute.

Ognuno quando raggiunge una certa età dovrebbe fare massima attenzione al modo con cui si pone, cammina, mangia, beve e dorme. Si pensa però che sia una cosa dovuta solo alle persone più anziane. In realtà non è per nulla così. Anche da giovani bisogna fare molta attenzione a quello che si fa. O le conseguenze in lungo periodo possono essere davvero nocive.

I medici parlano davvero molto chiaro su questo. Bisogna fare attenzione e non farlo assolutamente. Ne va della salute della nostra colonna vertebrale ed ovviamente anche del resto del nostro corpo. Bisogna sapere in che modo va fatto correttamente e poi seguire pedissequamente questi suggerimenti salva salute. Tu lo fai nel modo corretto?

Stai dormendo a pancia in giù? Smetti assolutamente di farlo!

I medici sconsigliano vivamente questa pratica. È solo uno dei tanti consigli medici, tra cui puoi trovare uno importantissimo cliccando qui, che però se seguiti alla lettera possono avere davvero un ottimo effetto sul tuo corpo.

Quando dormiamo a pancia in giù infatti tendiamo a girare la testa a destra o sinistra perché abbiamo l’impressione che sia una posizione più comoda. In realtà in quel frangente stiamo semplicemente sforzando la colonna vertebrale. Questa infatti si restringe intorno alla zona cervicale per poter permettere il movimento verso destra o sinistra della testa.

Sembra che infatti questa cosa non abbia conseguenze. Ma non è così. Secondo gli esperti infatti si rischia di avere forti dolori alla testa che possono portare alla mancanza di sonno. Inoltre dormire in questa posizione, a pancia in giù, non fa altro che sforzare la nostra schiena. I dolori alla schiena poi nel lungo periodo saranno inevitabilmente sicuri.

Non solo, se si è anche solamente leggermente in sovrappeso il dormire a pancia in giù può portare maggiore dolore alla schiena. Si possono anche avere delle infiammazioni che non sono proprio il massimo da affrontare. Insomma, la posizione a pancia in giù non è proprio da utilizzare.

Al contrario va preferita la posizione di lato oppure magari a pancia in su. Dormendo di lato inoltre si favorisce maggiormente la digestione soprattutto quando si mangia pesante. Entrambe le posizioni poi distendono la colonna vertebrale e quindi evitano problemi poi di mal di testa.

In questo caso però particolare attenzione va fatta anche nei confronti del cuscino che si utilizza. È una componente davvero molto importante. Un cuscino non adatto alla vostra testa e al vostro collo sarà solo un danno ulteriore. Segui questi consigli subito!