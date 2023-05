Risparmia i soldi della lavanderia: con questo trucco il tuo piumino sarà sempre perfetto come appena comprato!

Con questo trucco non avrai più bisogno della lavanderia. Il tuo piumino sarà pronto subito per te. Sarà sempre perfetto da usare!

Quando si tratta di capi d’abbigliamento, e soprattutto di piumini, che sono magari di una certa qualità, risulta quasi sempre necessario ricorrere alla lavanderia. In fondo è risaputo che quanto più ci si è affezionati ad un capo di abbigliamento tanto più esso sarà difficile da pulire. Un po’ come se fosse una legge naturale delle cose, siamo consapevoli che dovremo spendere molti soldi per tenerlo pulito.

Magari si vuole fare una uscita all’area aperta in un periodo in cui magari fa ancora abbastanza freddino, oppure si vuole andare in quei luoghi di montagna dove proprio non se ne può fare a meno. In ogni caso il piumino rimane totalmente d’obbligo e non ci si può provare di metterlo in valigia. Accade però anche che si possa sporcare o magari c’è proprio quella macchia che prima non avevi notato.

In ogni caso devi pulirlo e cercare di farlo senza spendere molti soldi. Con questo metodo potrai farlo in modo davvero molto efficace e senza spendere cifre. È davvero facilissimo. Provalo subito!

Metodo veloce per pulire il piumino con una pallina. Così dici addio alla lavanderia!

Ci sono molteplici trucchi per pulire le superfici. Magari si pensa alla pulizia di pareti vetrose, oppure ad una pulizia interna, o ancora a quella dei propri indumenti. Insomma, in ogni caso c’è bisogno di conoscere i trucchi del mestiere. In questo modo si risparmieranno tanti soldi.

Secondo le tintorie e gli esperti infatti per poter avere un piumino perfetto dopo averlo lavato, basta metterlo in lavatrice ai gradi che si utilizzano di solito ma senza ammorbidente e facendolo fare massima centrifugazione. A questo punto però il trucco non sarà finito.

Infatti per poter ottenere un piumino perfetto bisogna metterlo nell’ asciugatrice con una pallina da tennis. Proprio così! Se si mette una pallina da tennis nell’asciugatrice assieme al piumino il roteare della pallina nel mentre che il piumino si asciuga permetterà alle piume del piumino di gonfiarsi e quindi al capo d’abbigliamento di essere perfetto. Il piumino infatti risentirà della forza della pallina nel roteare intorno ad esso e permetterà alle piume di potersi riporre gonfie all’interno di esso.

Quando infatti il piumino uscirà dalla asciugatrice sarà sia lucente che morbido. Allo stesso tempo però le piume saranno ben gonfie e quindi l’aspetto del piumino sarà anche migliore della prima volta in cui lo hai indossato. Questo trucco è perfetto per poter conservare il piumino nel migliore dei modi. Provalo subito e non te ne pentirai. Ti basta solamente una pallina da tennis!