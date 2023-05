Divano sempre come nuovo, io uso il trucco del tappezziere: funziona alla grande

Sporcizia o macchie, il divano e la poltrona di casa è sempre sotto attacco ecco il trucco che ci hanno insegnato gli addetti ai lavori

Eppure è bastato un attimo di distrazione. Mi sono seduta sul divano con un bicchiere di vino in mano, tra una chiacchiera e l’altra si è rovesciato e addio. La macchia è bella grossa ed evidente, mi toccherà pulirlo a secco sperando che torni come prima.

Già, ma come fare per un risultato perfetto? Ci serve il vecchio rimedio dei tappezzieri, perché nessuno meglio di loro sa come fare in questi casi, con i divani ma anche con le poltrone. La loro bellezza in un salotto o in una cucina è pari alla difficoltà di farli tornare come nuovi e non è solo un problema dei bambini che pasticciano ovunque.

Oggi tutti i produttori cercano di andare incontro ai loro clienti, producendo tessuti sempre più facili da pulire più facilmente ma non sempre è così facile. Allora due sono i comportamenti corretti: il primo è quello di prevenire, il secondo quello di rimediare.

In linea di massima, i modelli sfoderabili sono sempre i più pratici perché basta togliere il rivestimento in tessuto e poi lavarlo a mano o in lavatrice. Ma cosa fare quando invece la copertura è fissa? Invece di farci prendere dal panico, studiamo le contromosse chiedendo aiuto a chi ne capisce molto più di noi perché ci lavora tutti i giorni.

Se il divano non è sfoderabile, l’unico rimedio rimane il lavaggio a secco. Ma invece di puntare su prodotti specifici che costano anche di più, ti suggerisco un rimedio molto facile da adottare e che funziona sempre. Ecco cosa devi fare.

Divano sempre come nuovo, con questo trucco elimino anche le macchie

Può sembrare strano, ma il segreto si chiama aspirapolvere. Ovviamente non ti sto parlando di una macchia, ma di tutto lo sporco che può annidarsi in mezzo ai cuscini. Briciole di cibo, polvere, peli dei nostro animali domestici: alzi la mano chi non ne ha mai trovati.

Con il divano sfoderabile basta un ciclo a 30° per un’oretta. Ma se il tessuto del divano (o della poltrona) non può essere estratto, allora dobbiamo aggirare l’ostacolo. In genere la superficie di questi oggetti di arredamento è in tessuti come microfibra oAlcantara. Quindi in genere basta strofinare la superficie con una spugna imbevuta con aceto o limone e acqua, ben strizzata. Se però il problema è più profondo, scatta il rimedio drastico.

Azioniamo l’aspirapolvere e poi cominciamo ad aspirare con cura ogni angolo e ogni cucitura, controllando tutte le fessure. Se poi ci sono animali in casa, il rullo per togliere i peli (che si trova anche al supermercato) è indicato.

In caso di macchia? Diciamo che se subito riusciamo a vedere la macchia, tamponarla con della carta assorbente riduce il potere corrosivo, soprattutto del vino. Per pulire, invece, soprattutto se il rivestimento è in tessuto naturale, ci servono un po’ di Sapone di Marsiglia e una spugna. Spruzziamo o strisciamo il sapone sulla macchia, aspettiamo che agisca e poi passiamo più volte con una spugna imbevuta di acqua calda.