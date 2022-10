Qual’è l’oggetto più sporco di una stanza d’albergo? Non quello che immagini

Ti sei mai chiesto qual è l’oggetto più sporco che puoi trovare in una stanza d’albergo? Ti stupirai nell’apprendere che non è ciò che immagini.

Quando facciamo dei viaggi di lavoro o di piacere, spesso soggiorniamo in stanze di alberghi che successivamente ad ogni pernotto vengono pulite e riordinate per il cliente successivo. In queste stanze alberga un oggetto che risulta particolarmente porco e che non viene quasi mai pulito nel modo adeguato, motivo per il quale si aggiudica il primato di oggetto più sporco della stanza d’albergo.

Appena entri in una stanza di albergo potresti sorprenderti per la cura e per la pulizia che mostra, eppure persino nelle stanze più pulite, molti degli oggetti in essa contenuti sono coperti di germi e batteri ad esempio i telecomandi e gli interruttori che spesso non vengono puliti affatto. E poi c’è un oggetto che viene usato moltissimo ma quasi mai pulito. Hai idea di cosa sia?

Ecco l’oggetto più sporco che troverai all’interno di una stanza di albergo

Una stanza di albergo ospita centinaia o migliaia di persone nell’arco di un dato periodo. Viene pulita ogni volta che un cliente lascia la stanza ma spesso le prenotazioni sono talmente vicine da non permettere una pulizia adeguata e minuziosa ed alcuni oggetti restano sporchi per diverso tempo. Stiamo parlando ad esempio del telecomando, ma anche di un oggetto che tutti apprezziamo ed usiamo all’interno della stanza, la sedia.

Sedie e poltrone che si trovano nella stanza ci allietano, spesso una delle prime cose che facciamo in albergo è quella di sederci oppure di appoggiare su di essa i vestiti che abbiamo usato durante il viaggio, o la nostra valigia. Le sedie che troviamo all’interno dell’albergo di solito sono imbottite e questa imbottitura richiede una pulizia particolare e tempi di asciugatura superiori a quelli a disposizione dell’albergatore tra un check out ed un check in. Per questo motivo queste sedie vengono pulite grossolanamente. Il dottor Nidhi Ghildayal della School of Public Health dell’Università del Minnesota, esperto di malattie infettive, Ha dichiarato recentemente che queste sedie delle camere d’albergo spesso ospitano anche cimici, batteri e germi potenzialmente patogeni. Queste sedie dovrebbero essere sottoposte ad una pulizia ad alte temperature per essere sterilizzate, come avviene per esempio per gli asciugamani, ma ciò non è sempre possibile. La difficoltà di questo tipo di pulizia è legata alla mancanza di personale o alla mancanza di tempo, fattori che spingono gli addetti alle pulizie a riordinare la stanza senza dedicare troppo tempo alla pulizia delle poltrone e di tutti gli altri oggetti che è difficile capire ad occhio nudo se sono o meno sporchi.

Vi consigliamo di adagiare un asciugamano sulla sedia dell’albergo prima di sedervi, allo stesso modo gli esperti consigliano di non camminare a piedi nudi sulle moquette e si tappeti e di pulire il telecomando prima di utilizzarlo o perlomeno di lavarsi le mani dopo averlo utilizzato. Lo stesso discorso vale per gli interruttori che vengono continuamente toccati dalle persone e sistematicamente mai puliti. Molte persone hanno iniziato a portare con se delle salviette igienizzanti quando pernottano fuori casa proprio per pulire questi elementi della stanza. Se la stanza è dotata di accessori extra come il bollitore e l’asciugacapelli (Dopo aver letto questo non userai mai più un asciugacapelli dell’hotel) meglio usare con precauzione anche per quelli.