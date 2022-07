Ecco la prima cosa da fare in Hotel, nessuno ci pensa ma è pericolosissima

Per molti è tempo di vacanze e pernotti in hotel. Nessuno fa questa semplice cosa in albergo, eppure è la prima che si dovrebbe fare.

Finalmente sono arrivate le vacanze e non c’è niente di più bello che mettere piede nella camera d’albergo e respirare aria di relax. Per la tua sicurezza personale c’è una cosa importante che dovresti fare appena entrato in nella stanza dell’albergo e che purtroppo tutti sottovalutano.

La camera di un albergo è un luogo che ospita moltissime persone che sono di passaggio per motivi personali o professionali. Quando si arriva in hotel e si entra nella stanza che ci è stata prenotata dovremmo fare una semplicissima cosa per la nostra sicurezza personale. E’ un gesto molto importante che nessuno fa e ha a che fare con la porta della camera d’albergo.

Qual è la prima cosa da fare quando si entra in una camera d’albergo?

Quando si entra in una camera d’albergo c’è un gesto importante che non si dovrebbe tralasciare ed è quello di controllare il funzionamento della serratura della porta.

Spesso tendiamo ad entrare, lasciare le valigie sul pavimento e tuffarci sul letto per testare la sua comodità e non si pensa mai alla porta. La porta e la serratura potrebbero essere difettose. Immaginate se una persona malintenzionata o il personale dell’hotel entrassero nella stanza mentre state riposando.

Molto alberghi hanno sostituito le classiche chiavi con dispositivi di chiusura elettronici. Il personale dell’hotel spesso dispone di carte elettroniche che aprono tutte le porte delle stanze che devono sistemare per i nuovi arrivi. Già solo per questo motivo sarebbe bene controllare che una volta chiusa la camera d’albergo dall’interno, questa non possa essere aperta da fuori, in modo che nessuno entri quando sei nella tua stanza.

Nel caso in cui la serratura fosse difettosa sarebbe bene chiedere un cambio di stanza prima di sistemare tutte le vostre cose.

Quando soggiornate in albergo ci sono altre cose che dovreste ricordare di fare, prima di elencarle vorremmo ricordarvi l’importanza di usare un vostro personale asciugacapelli e non quello in dotazione dell’albergo: dopo aver letto questo infatti non userai mai più un asciugacapelli dell’hotel.

Ecco un altra sana abitudine da adottare quando si entra in una camera d’albergo, dopo aver controllato la serratura:

Controllare che la stanza sia priva di cimici

Prima ancora di testare la morbidezza del materasso vi consigliamo di verificare che il materasso non ospiti cimici dei letti, soprattutto se le lenzuola sono dei colori che questi animali preferiscono. Si tratta di insetti dannosi che si insidiano con facilità anche in luoghi in cui c’è una grande igiene, si moltiplicano anche sui tappeti e una volta entrati nella camera è molto difficile liberarsene.

Assicurati che questi ospiti non alberghino nel letto controllando che non ci siano macchie marroni sul materasso o presenza di piccoli escrementi di cimici.