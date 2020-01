Dopo aver letto questo non userai mai più un asciugacapelli dell’hotel

Molto pratici, gli asciugacapelli che si trovano nelle camere d’albergo sono comunque tutt’altro che igienici. I risultati di uno studio lo dimostrano! Inevitabilmente, ora ci penseremo due volte prima di usarli

Sebbene non sia sempre ovvio, tutti proviamo o almeno quasi tutti, a fare del nostro meglio per viaggiare con un bagaglio che sia il più leggero possibile. Portiamo quindi con noi ciò che è strettamente necessario, lasciando a casa ciò che non ci sarà molto utile. Tra gli oggetti voluminosi che preferiamo non trasportare c’è il nostro asciugacapelli, anche perchè lo troviamo già nei bagni della maggior parte degli hotel.

Ma questo dispositivo che passa di mano in mano è davvero igienico? Il microbiologo Chuck Gerba ha studiato questo caso e ha fornito una risposta molto chiara. I risultati del suo studio sono stati poi trasmessi dal canale televisivo americano ABC … e credici, quello che stai per scoprire non ti piacerà.

Gli asciugacapelli dell’hotel sono nidi di germi

I risultati dello studio sono chiari: gli asciugacapelli dell’hotel sono nidi di germi, virus e altri germi! La ragione? Alcune aree o anche l’intero dispositivo stesso, non vengono mai disinfettate o pulite. Joe McInerney dell’American Hotel and Lodging Association in risposta a questa indagine ha deciso di rassicurare i clienti degli alberghi attrverso ABC News con queste parole: “Circa 4 milioni di persone dormono negli hotel ogni giorno e ci sono pochissimi casi di persone che prendono malattie a stare in un hotel. ” Nonostante tutto, forse è meglio optare per un asciugacapelli da viaggio piuttosto che usare quello in dotazione nella camera d’albergo … solo per evitare di spargere sul nostro viso e sui nostri capelli i batteri di ex occupanti della stanza!

L’asciugacapelli nelle stanze d’albergo non è certamente l’unico dispositivo tempestato di batteri. Uno studio analogo ha rivelato che i pratici asciugamani elettrici dei bagni pubblici sono infestati da funghi patogeni.

Gli essiccatori elettrici che ci fanno avere mani asciutte in meno di 10 secondi sono molto pratici e apprezzati. Ma a partire da oggi, probabilmente eviterai di usare questi dispositivi, ed ecco il motivo.

A Febbraio del 2018 uno scienziato californiano ha condotto un esperimento molto sorprendente. Interessato alla microbiologia, Nichole Ward ha deciso di verificare l’igiene degli asciugamani elettrici. La giovane donna ha quindi messo una capsula di Petri per 3 minuti nel famoso dispositivo, poi l’ha chiusa e messa da parte. Sono state sufficienti 48 ore per la comparsa dei batteri.

La foto condivisa da Nichole Ward su Facebook è stata da lei commentata con queste parole: “Questi diversi ceppi di funghi e batteri patogeni turbinano intorno alle tue mani quando li asciughi e pensi di lasciare il bagno con le mani pulite. Non usarli mai più”, ha scritto sul social network.

Alla luce di questo preferite ancora asciugarvi le mani con alcuni fogli di carta o rischiare di finire con tanti microbi sulla pelle?

