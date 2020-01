Serena Enardu | Miriana Trevisan è tornata a parlare della precedente storia con Pago, commentando quanto è accaduto durante la scorsa stagione di Temptation Island Vip

Serena Enardu non sembra proprio trovare pace dopo la fine della sua esperienza alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

L’ex tronista di Uomini e Done è stata la protagonista di un pensiero fatto da Miriana Trevisan, ex di Pago, sulle pagine del settimanale Chi.

La ragazza prodigio di Non è la Rai ha commentato il comportamento assunto da Serena all’interno del docu – reality di canale 5, affermando che lei non si sarebbe mai comportata in quel modo sul piccolo schermo, quando dall’altra parte c’era il suo compagno ad osservare ogni cosa.

Serena Enardu | Miriana su lei e Pago: “Era accecata!”

Serena Enardu, che di recente ha confidato di sentire ancora la mancanza del suo ex Pago, è stata la protagonista di una frecciatina di Miriana Trevisan.

L’ex fidanzata dell’artista sardo, sulle pagine del settimanale Chi, ha rivelato di non aver particolarmente apprezzato l’atteggiamento assunto da Serena Enardu a Temptation Island Vip con Pago.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha affermato che lei si sarebbe comportata in maniera completamente differente. “Serena avrebbe dovuto frenarsi” ha esordito Miriana Trevisan su Serena Enardu.

“Mi viene da pensare che sia stata così accecata a Temptation Island Vip” ha proseguito la showgirl. “Da non tenere conto di chi ci fosse dall’altra parte ad aspettarla”.

“Onestamente? Io mi sarei comportata in maniera diversa. Non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile” ha concluso Miriana, aggiungendo di essere contenta di vedere il suo ex marito tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Pago è nel cast del GF Vip e Miriana è convinta che il cantante saprà gestire al meglio questa nuova situazione. Secondo il web, infatti, l’artista sardo è tra i probabili vincitori di questa quarta edizione del reality show di Alfonso Signorini, che ricordiamo partirà la prossima settimana.