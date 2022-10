Elodie e Iannone, cambia tutto: il gesto importante che scatena i fan

Elodie e Iannone non si nascondono più e con un importante gesto scatenando l’entusiasmo dei fan e cambiano il loro futuro.

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più e si lasciando andare ad un gesto importante che potrebbe cambiare il loro futuro insieme. Dopo la fine della storia con Marracash e i rumors su un presunto ritorno di fiamma con quest’ultimo, la cantante ha voltato definitivamente pagina. Durante l’estate, Elodie è stata pizzicata spesso in compagnia di Iannone scatenando i rumors sull’inizio di una nuova storia d’amore.

Rumors che sono stati confermati dalla stessa Elodie che, dopo essere rimasta in silenzio, ha confermato la storia con Iannone. Dopo aver ufficializzato la relazione, oggi, la cantante e il pilota si sono lasciati andare ad un gesto importantissimo.

Elodie e Iannone, arrivano le presentazioni in famiglia: l’importante gesto della coppia

“Mi frequento con Andrea da circa due mesi”. Con queste parole dette nel salotto di Domenica In, la Di Patrizi ha annunciato ufficialmente l’inizio della sua storia d’amore con Iannone. A distanza di due mesi dal primo incontro avvenuto grazie a degli amici in comune, la coppia ha deciso di fare un gesto importante.

La coppia non si nasconde più e sui social si mostrano sempre più uniti e affiatati al punto da essersi concessa anche una piccola fuga a Madrid. Tornati in Italia, la coppia non è tornata a Milano, ma ha scelto di andare in Abruzzo dove vive la famiglia di Andrea.

La coppia, infatti, come ha svelato l’esperta di gossip Deianira Marzano, è stata pizzicata in un bar a Vasto, paese natale di Andrea in cui vive tutta la famiglia di lui. Elodie, dunque, ha già conosciuto i genitori del suo nuovo fidanzato?

La presenza a Vasto della coppia ha scatenato l’entusiasmo dei fan, sicuri che siano già avvenute le presentazioni in famiglia.

Dopo la storia con Belen Rodriguez e con Giulia De Lellis, dopo qualche flirt mai confermato e sempre smentito, Iannone avrà trovato in Elodie la donna della sua vita con cui costruire qualcosa d’importante? Ai posteri l’ardua sentenza con i fan pronti a monitorare tutto.