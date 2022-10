Prepara le tue mani per l’arrivo del freddo, con questo trucco non si screpoleranno

By

Il freddo spesso rovina la pelle delle nostre mani, rendendola ruvidissima e screpolata: con questo rimedio naturale però questo non accadrà più.

In inverno capita spesso di avere le mani secche, ruvide, screpolate. Del resto, questa è una delle parti del corpo – al netto dei guanti – più esposte alle intemperie.

Inoltre in questa parte del corpo la pelle delle mani è molto delicata e molto sottile, dal momento che contiene pochissime ghiandole.

E non solo, perché spesso ci sono altri fattori che possono rovinarle: la disidratazione ad esempio oppure anche l’utilizzo costante di detersivi troppo aggressivi.

Addirittura quando dalla secchezza cutanea possono generarsi delle lesioni, anche molto piccole, ma comunque assai dolorose.

Detto ciò, esiste un rimedio naturale al 100% per prevenire qualsiasi problema alle mani causato dal freddo. Ecco quali sono.

Il rimedio naturale per proteggere le mani dal freddo

Esiste un rimedio naturale al 100% che può servire sia per prevenire la screpolatura delle mani, sia per curarla qualora ormai fosse già in atto.

A questo proposito, se sono le dita ad essere gonfie e doloranti, le cause potrebbero essere altre ed ecco la nostra guida.

Per quanto riguarda il rimedio per il freddo comunque potrai preparare una crema in casa con ingredienti che probabilmente hai già.

Per farlo ti serviranno solo due cucchiaini di miele millefiori, uno di olio vegetale (ad esempio di jojoba) ed un tuorlo.

Dovrai in primis mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e mischiarli – anzi sbatterli essendoci anche l’uovo – fino ad ottenere una sorta di schiuma.

Questa sarà così già pronta per essere applicata sulle mani, ma la differenza con le precedenti è che, perché faccia effetto, dovrà restare per almeno 15 minuti, così da poter penetrare in profondità.

Esistono comunque anche altre soluzioni, che riusciranno a risolvere lo stesso problema. Per riuscire a rendere morbide le mani in inverno, infatti, potrai optare anche per una crema all’aloe vera.

Per ottenerla ti serviranno quattro cucchiai di olio di albicocca, uno di cera emulsionante vegetale, sei di camomilla, uno di aloe vera e 15 gocce di olio essenziale (qualsiasi andrà benissimo).

La prima cosa che dovrai fare sarà prendere la cera e l’olio di albicocca e metterle sul fuoco basso. Nel frattempo, dovrai riscaldare in un altro pentolino l’idrolato e l’aloe vera.

Fatto ciò, dovrai unire i due composti e mescolare finché non otterrai un composto omogeneo. Solo alla fine dovrai unire l’olio essenziale scelto e potrai versare tutto in un barattolo con un tappo, che dovrai lasciare in frigo per almeno un’ora.

Trascorso questo tempo, il composto sarà abbastanza solido: niente paura, ti basterà prendere una forchetta e usarla per romperlo e ottenere una consistenza cremosa.

E ancora, per proteggere le mani, puoi anche ottenere una crema idratante usando 50 gr di burro di karité, 15 ml di olio di cocco e 15 gocce di olio essenziale di pompelmo oppure di arancia dolce.

Quello che dovrai fare è mischiare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto senza grumi.

Alla fine potrai applicare sulle mani la quantità necessaria per renderle levigate e potrai mettere la restante parte in un contenitore di vetro, così da conservarla e usarla all’occorrenza.

Se preferisci, puoi anche sostituire l’olio essenziale con l’olio di calendula oppure la camomilla: entrambi hanno proprietà lenitive, quindi saranno ottime per contrastare gli effetti del freddo.

Un’altra ricetta assolutamente naturale per poter avere le mani sempre lisce, anche in inverno è a base di panna fresca, olio d’oliva e miele. Serviranno due cucchiai del primo, due cucchiaini del secondo ed uno del terzo.

Come prepararla? Dovrai semplicemente versare la panna in una ciotola ed aggiungervi gli altri ingredienti. Ti basterà poi mischiare tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e sciacquare poi con acqua abbastanza calda.

Un’alternativa che rende le tue mani morbidissime, perché elimina le cellula morte, esfoliando, è data da zucchero semolato ed olio: ti serviranno rispettivamente uno e due cucchiai ed il gioco sarà fatto.

Dovrai solo mescolare tutto, applicarlo sulle mani massaggiando il tutto e sciacquare per bene con abbondante acqua.

Se preferisci poi puoi anche procedere con una crema mani al miele. Per poterla preparare ti servirà un bicchiere di olio, il succo di limone (ne basterà mezzo) e un cucchiaino di miele.

Perché renda la pelle delle tue mani liscissima, dovrai riscaldare l’olio in una pentola a fuoco basso, per poi aggiungere gli altri ingredienti. Quando sarà tutto abbastanza caldo, dovrai solo mescolare ed immergere le mani nel composto così ottenuto.

Alla fine dovrai sciacquare le mani sotto l’acqua tiepida ed asciugarle: vedrai immediatamente la pelle diventare più elastica.

Un’altra validissima soluzione è rappresentata da un composto a base di miele e limone, che renderà le tue mani liscissime in una sola applicazione.

Ti serviranno due cucchiai di olio di oliva, uno di miele e due cucchiai di succo di limone filtrato.

Quello che dovrai fare sarà mescolare tutti gli ingredienti semplicemente e applicarli sulle mani. Dovrai poi indossare dei guanti di cotone e lasciare che il composto penetri in profondità per almeno un’ora, per poi sciacquare tutto con l’acqua tiepida.

Un’altra soluzione è preparare una crema mani con: un cucchiaio di farina di mais, uno di glicerina vegetale liquida, il succo di mezzo limone e qualche goccia di miele.

Tutto quello che dovrai fare sarà riscaldare leggermente il miele, così da farlo sciogliere ed aggiungerlo agli altri ingredienti. Potrai poi inserire tutto in una piccola ciotola e applicarlo sulle mani mattina e sera per qualche giorno: noterai dopo pochissimo un netto miglioramento.