Marco Bellavia è tuttora al centro del dibattito sui vari social e in TV. Ma di recente è spuntato fuori un retroscena davvero incredibile che ha lasciato senza parole i fan.

Si è fatto un gran parlare in questi mesi di Marco Bellavia e del bullismo di cui è stato vittima al grande Fratello Vip. Lo scandalo ha alla fine portato all’eliminazione dei concorrenti che più hanno infierito sul povero Bellavia: Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. I due sono stati presi pesantemente di mira dagli utenti dei social media. Solo alcuni hanno espresso la loro solidarietà nei loro confronti. “Vengo da giorni molto difficili in cui ho passato le pene dell’inferno, ma non mi aspettavo di ricevere questo sostegno”, ha dichiarato la Lamborghini. “Mi fate dimenticare dei brutti commenti che ho ricevuto e continuo a ricevere”.

Ora pare che Signorini intenda far tornare uno dei concorrenti esclusi tempo fa dal programma e già il web è in fermento…Intanto in questi giorni è spuntato fuori un retroscena su Marco Bellavia che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha gettato una nuova luce sul suo personaggio. A lanciare la bomba è stata proprio la sua ex fidanzata.

Marco Bellavia, retroscena inedito davvero sorprendente

Pare che in passato, almeno stando a quello dichiarato dalla ex di Bellavia (quest’ultimo ha di recente fatto una confessione senza precedenti), l’uomo abbia lavorato per un periodo per un sito a luci rosse.

Come si legge su GossipTv, “ha iniziato a collaborare con un sito per adulti che offriva contenuti a luci rosse. Niente di illegale: come precisato dalla Bosis [Marianna, sua ex fidanzata] si trattava di filmati relativi a uomini e donne maggiorenni impegnati a vivere momenti di passione. Audiovisivi di cui aveva le autorizzazioni per la vendita e per la distribuzioni.”

Un passato lavorativo che pochissimi avrebbero mai immaginato che proprio Bellavia (noto per aver a lungo diretto programmi per bambini) potesse avere. La Bosis ha anche dichiarato che il noto conduttore TV ha vissuto un momento di grande sconvolgimento emotivo qualche anno fa che l’ha portato quasi a perdere la vita.

“Qualche anno fa ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico”, ha dichiarato a DiPiù la Bosis. “E’ successo tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato perfino la vita. Suo fratello sa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio”.