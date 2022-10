Il maglione della Ferragni è quello che ti serve in inverno ma costa troppo? Ecco la soluzione low-cost!

Il maglione di Chiara Ferragni è il tuo capo preferito dell’inverno e vorresti assolutamente copiare il look ma il costo è troppo elevato? Ecco la soluzione low-cost ma super trendy! Vediamo insieme come ricreare il look della influencer in pochi step!

Seguiamo sui social media le nostre influencer preferite, ogni giorno ci regalano perle di stile sfoggiando look pazzeschi che immortalano con foto pubblicate sul loro profilo. Spesso però avviene che se vogliamo ricreare un outfit ci diviene impossibile, perché il costo è veramente troppo elevato. Oggi non avremo questo problema, perché stiamo per scoprire come ricreare un look in modo low-cost!

Chiara Ferragni è l’imprenditrice italiana con più seguito in Italia dal punto di vista del fashion. Ogni cosa che indossa o che sponsorizza viene subito recepita dai followers come di tendenza, e quindi copiata alla massima potenza.

A volte però questo non può avvenire, perché il costo degli abiti indossati da Chiara Ferragni è importante, e diventa difficile ricreare il total look dell’influencer.

Oggi però non sarà così, perché in questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire un outfit indossato sui social dalla Ferragni e il modo low-cost ma di tendenza per copiarlo!

Siete curiose? Iniziamo!

Il maglione ottanio di Chiara Ferragni è la tendenza dell’inverno 2023: ecco come copiarlo low-cost ed essere perfetta!

Quando sfogliamo le pagine dei social media rimaniamo colpite dai look indossati da questo o quell’altro personaggio, e dopo ore passate davanti allo smartphone ci rendiamo conto che vorremmo cambiare tutto il guardaroba e creare gli outfit che più ci hanno colpito. Stiamo attente a non farci prendere dalla foga dello shopping, e ricordiamoci che accumulare quantità di vestiti inutili non è trendy ma OUT!

Il maglione protagonista della nostra guida di stile indossato da Chiara Ferragni è nello specifico del brand Falconeri dal costo di € 299. Si tratta di un maglione di color ottanio, una nuova tonalità di tendenza che si trova al limite tra il blu scuro e il grigio, con collo alto e manica lunga a palloncino, fatto interamente di cashmere.

Come possiamo averlo anche noi senza però spendere così tanto? Bershka offre una soluzione di tendenza. Nello specifico a soli € 29,99 è possibile acquistare un maglione a collo alto di color arancione, anche questo di super tendenza per l’inverno 2022! A proposito, I tuoi jeans preferiti sono da buttare? Rinnovali in questo modo e sarai al top!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che oggi ha visto come copiare in maniera low-cost il maglione di Chiara Ferragni ed essere al passo con le tendenze!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in tempo reale dal mondo del fashion!