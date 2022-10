Victoria De Angelis come non l’avete mai visto: abito nero e super sensuale

Victoria De Angelis come non l’avete mai vista: la bassista dei Maneskin sfoggia tutta la sua sensualità e femminilità con un look strepitoso.

Victoria De Angelis, da più di un anno, è sulla cresta dell’onda insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui ha dato vita al sogno Maneskin. Un sogno che, ormai, è diventato realtà e che ha portato la band romana a scalare le classifiche mondiali portando a casa premi e riconoscimenti di ogni genere. Famosissimi in tutto il mondo, i Maneskin, tra due settimane, partiranno per il tour mondiale che prenderà il via dagli Stati Uniti e che li porterà ad esibirsi poi in Europa e in Italia dove chiuderanno il 20 e il 24 luglio 2023 con i concerti allo stadio Olimpico e a San Siro.

Un successo che non ha cambiato i quattro ragazzi che, nelle varie interviste che stanno rilasciando alle radio italiane per il nuovo singolo The Loneliest stanno dimostrando di essere sempre i quattro ragazzi semplici che sognavano di vivere di musica. Se caratterialmente sono rimasti identici, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, fisicamente, non solo sono cresciuti, ma sono anche cambiati. Il cambiamento più evidente è quello della De Angelis che, da giovane ragazza, si è trasformata in una giovane donna bellissima e super sensuale.

Tutti pazzi per Victoria De Angelis: femminilità e sensualità in una foto

Sono tanti i look che Victoria ha sfoggiato nel corso degli anni. Durante la celebre avventura a X Factor, era solita indossare abiti lunghi con capelli ricci. Nel corso del tempo, il look è decisamente cambiato. Oggi, oltre ad avere dei lunghi capelli biondi con una frangia che le incornicia lo splendido viso esaltando gli occhi azzurri, ama indossare sia jeans, ma anche shorts e minigonne.

Via libera, inoltre, anche agli abiti trasparenti, corti e ai tacchi che ha indossato durante la recente ospitata nello studio di Che tempo che fa. Anche nel tempo libero il look della De Angelis è diventato molto sensuale come testimonia la foto che vedete qui in basso.

Gonna con uno spacco vertiginoso, canotta con un richiamo in pizzo e scollatura per Victoria che, per un momento di relax, sceglie un outfit total black che esalta la sua bellezza e mostra tutta la sua femminilità sempre più evidente. Un look che, tuttavia, esprime perfettamente anche l’animo rock della bassista dei Maneskin che, in questa foto, è in compagnia della cugina.