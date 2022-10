Con questo trucco la pelle torna tonica e il viso stanco sarà solo un ricordo: prenditi cura di te! Zero costi e sprechi, è una soluzione super-vantaggiosa.

Ogni giorno chiunque ha a che fare con uno stress che contribuisce a fare ammalare l’organismo. Che si tratti di benessere fisico e mentale, è uguale, perché entrambe le sfere dell’essere umano vanno curate. Bisogna dedicare attenzione tanto al corpo che alla mente, e con il trucco per la pelle che ti stiamo per spiegare, il viso stanco non rabbuierà più le tue giornate. Imparerai a prenderti cura di te in modo speciale. Non hai bisogno di avere esperienza, puoi farcela benissimo da sola!

Spesso di pensa che i rimedi fai da te siano artificiosi da realizzare, e che di conseguenza è molto più semplice dedicarsi ad altro, e risolvere i problemi con la pelle mediante le creme e le soluzioni in commercio. Queste ultime per quanto siano valide nell’immediato, a lungo andare non garantiscono i benefici sperati.

Perché comunque si tratta di prodotti creati con agenti chimici e tossici, infatti nel corso del tempo possono provocare grossi danni. Quindi, non temere perché la soluzione di oggi renderà il tuo viso in salute, mai più stanco! Cosa ti occorre?

Innanzitutto, portare avanti una vita sana. La routine ti piace o no? Qualsiasi sia la risposta, ricorda che se non mangi e dormi bene, niente ti farà stare meglio, neanche una pozione miracolosa! La felicità non arriva per caso, a volte la si può cogliere nelle piccole cose, in altre bisogna desiderarla con forte convinzione.

Se vuoi essere felice, sana e senza rancore verso una vita ricca di stress, inizia a rivoluzionare la tua routine con piccoli gesti. La beauty routine non è una fatica, ma quell’ancora di salvezza che a fine giornata ti fa andare a letto con serenità, e che la mattina ti fa partire al meglio.

Idrata la tua pelle, non dimenticare mai di struccarla, e soprattutto impara dei piccoli trucchetti. Quello del giorno è a zero sprechi, e lo utilizzerai in più contesti!

Con questo trucco il viso non sarà più stanco, e la pelle splenderà!

Non ci crederai ma il trucco per il viso stanco che ti stiamo per indicare non lo utilizzerai solo sulla tua pelle. Oltre ad essere un tonico contraddistinto da proprietà benefiche per la cura dell’estetica, è anche il miglior alleato per una dieta sana e bilanciata. Allora, che stai aspettando? Abbraccia la rivoluzione green che renderà il tuo volto luminoso, splendente ed incredibilmente sano!

L’umore ne gioverà, e con esso anche il benessere psicologico. Quanto volte dovremmo ripetere il verso di Giovenale, “Mens sana en corpore sano”, chiunque sta bene con sé stesso, sia fisicamente che mentalmente, è invincibile!

Ammazza le giornate, competi con quelle più stressanti, e fallo in modo assolutamente ecosostenibile. La soluzione del giorno è un ottimo rimedio naturale che non farà del male a nessuno, comprese le tue tasche! Come già detto potrai utilizzare questo prodotto in altri contesti, anche l’alimentazione sana, e soprattutto non costa nulla.

Tra i migliore rimedi fai da te, l’aceto di rosa è una manna dal cielo! Delicato, profumato ed energizzante, renderà la tua pelle meravigliosa. Come si applica e che proprietà possiede?

Proprio come indicato sopra, fa bene all’umore, da molti è considerato un antidepressivo naturale, e lo è per più ragioni. In primis, l’essere concentrati a compiere il gesto di cura per il viso, impegna la mente in qualcosa di sano e benefico, e qui ci sono i primi vantaggi. Ma anche perché è davvero ricco di proprietà che ti faranno stare bene.

Acne, foruncolosi e ferite da taglio, sono un ricordo se applichi questo aceto. Tutto ciò perché contiene le Vitamine A,B,C e D! Queste sono ricche di antiossidanti e determinano l’azione tonificante che serve per il trattamento. Come si realizza?

Basta mettere insieme tre ingredienti. Cogli qualche rosa, o acquistala dal tuo fioraio di fiducia, e riponila in un contenitore di vetro. Riempi quasi fino in cima, ma non raggiungere l’orlo. Aggiungi dell’aceto di mele e lascia macerare per 15 giorni al buio. Non deve arrivargli neanche uno spiraglio di sole.

Passato il tempo si filtra la miscela, e si aggiungono circa 30 ml di acqua distillata. Et voilà, una parte la utilizzerete per condire di tutto, quella senza acqua, e l’altra per tonificare il viso, non sarà mai più stanco!