Torta morbida alla zucca di Benedetta Rossi, una ricetta di sicuro effetto

La torta morbida alla zucca, con la ricetta di Benedetta Rossi, è un piacere leggero che non dobbiamo far mancare in casa nostra

L’autunno è la stagione perfetta per la zucca, non solo ad Halloween e oggi cuciniamo una torta morbida alla zucca seguendo la ricetta proposta da Benedetta Rossi che unisce praticità e gusto.

L’impasto è pronto in pochi minuti, abbiamo solo inserito il burro al posto dell’olio di semi (ma voi potete fare il contrario). Il risultato? Buono tutto il giorno, dalla colazione al fine cena, dallo spuntino alla merenda dei bambini. Ma soprattutto è un dolce molto sano.

Torta morbida alla zucca, non solo liscia

La torta morbida di zucca è una base giusta anche per essere farcita, con della marmellata di albicocche, oppure di arance. Ma alla fine, al posto dello zucchero a velo, perché non impreziosirla con qualche ciuffo di panna montata fresca? La fantasia in cucina non ci manca.

Ingredienti:

300 g zucca grattugiata

300 g farina 00

4 uova

200 g zucchero semolato

170 g burro

100 g amido di mais

60 g granella di mandorle

16 g lievito per dolci

zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Affettiamo la zucca, liberiamola dai semini e dai filamenti e togliamo la buccia. Poi prendiamo una grattugia e tritiamo finemente la zucca in una ciotola.

In un’altra ciotola apriamo le uova intere e cominciamo a frullarle con le fruste elettriche a velocità media, aggiungendo lo zucchero semolato, il burro fatto fondere in precedenza e l’amido di mais setacciato con metà della farina.

Poi uniamo anche la zucca grattugiata e la bustina di lievito continuando a far andare ancora le fruste elettriche. Quando è tutto ben amalgamato, versiamo anche il resto della farina e poi la granella di mandorle.

Mescoliamo ancora in modo da amalgamare bene la base della nostra torta morbida di zucca e l’impasto è pronto per essere cotto.

Dopo aver unto e infarinato una teglia da 26 cm di diametro, versiamo la base del nostro dolce. Poi infiliamola nel forno preriscaldato a 180° per 45-50 minuti, facendo la prova dello stecchino alla fine per verificare la cottura.

Quando è pronto, sforniamo e lasciamo raffreddare direttamente nella teglia. Solo a quel punto sformiamo il dolce e sistemiamolo su un piatto. Infine spolverizziamo con lo zucchero a velo e siamo pronte per portarlo in tavola.